Vers une Apple Car sans volant ni pédales ?

Il n’a jamais vraiment été un secret que la firme de Cupertino travaille sur les technologies nécessaires aux véhicules électriques. Dans un futur plus moins lointain, Apple devrait lancer sa propre voiture électrique sur le marché. Aujourd’hui, si l’on en croit un rapport de Bloomberg, de nouveaux détails concernant ce déjà très attendu véhicule ont fait surface et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout cela pourrait être très intéressant.

L’Apple Car fait encore parler d’elle

Selon l’article en question, la marque à la pomme chercherait à proposer un véhicule totalement autonome. Et les ingénieurs d’Apple auraient suffisamment confiance dans leurs technologies pour envisager une voiture sans volant ni pédales. Autrement dit, les utilisateurs n’auraient aucun contrôle sur leur voiture, celle-ci se chargeant de tout, tout le temps, pour les conduire où bon leur semble.

Et ceci pourrait être vraiment dingue dans la mesure où, dans la plupart des cas, les véhicules autonomes qui existent disposent d’un volant et de pédales, pour les situations dans lesquelles le conducteur aurait besoin de prendre la main, en cas d’urgence par exemple. Ne pas inclure ces éléments dans l’habitacle suggère que la firme de Cupertino a énormément confiance en les capacités de sa voiture.

Sans être pessimiste, il y a de quoi être sceptique. La technologie de conduite autonome semble encore bien loin d’être totalement opérationnelle. Des entreprises comme Tesla ou Google, qui ont déjà des voitures sur les routes avec des technologies assez similaires depuis longtemps, et qui ont donc davantage d’expertise, ont un certain nombre de rapports d’accidents à leur actif. L’article de Bloomberg avance aussi que la firme de Cupertino prévoirait de commercialiser sa voiture en 2025. Difficile, à ce stade, de savoir si cette date pourra être tenue et, plus important encore, si les routes et les différentes réglementations locales pour de tels véhicules seront prêtes.