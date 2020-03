Vers un report de l’Apple iPhone SE 2 ?

Si l'existence même de l'iPhone SE 2 / iPhone 9 d'Apple n'est aujourd'hui plus sujette à débat, l'on s'interroge cependant sur la date à laquelle l'appareil pourrait être commercialisé. Selon les dernières rumeurs, il faudrait s'attendre à un report.

Si vous cherchez un iPhone d’entrée de gamme, vous suivez peut-être de près l’actualité autour de l’iPhone SE 2, successeur directe de l’iPhone SE lancé par Apple en 2016. Il y a quelques mois, les premières rumeurs faisaient état d’un lancement au début du mois de cette année 2020 mais aujourd’hui, il y a grandes chances que ce lancement soit finalement repoussé de plusieurs mois. Pourquoi ? Comment ? Explication.

L’iPhone SE 2 ne devrait pas être disponible dans le courant du mois d’Avril

Si l’on en croit un rapport récent de DigiTimes qui cite plusieurs sources dans les chaines d’approvisionnement de la firme de Cupertino, les commandes pour les PCB – les circuits imprimés – du smartphone ont été reportées. Apparemment, les sociétés avec lesquelles travaille la marque à la pomme ont été informées qu’elles devraient reporter les livraisons de ces PCB pour le deuxième trimestre de cette année. Ces PCB devaient à l’origine être expédiés dans le courant de ce mois, juste à temps pour l’événement que Apple organiserait le 31 Mars. C’est une période habituelle pour la firme de Cupertino, qui profite de l’événement pour annoncer de nouveaux produits et ceux-ci sont généralement disponibles à la vente une semaine ou deux après.

Il faudra patienter encore avant de mettre les mains sur ce smartphone

Le fait que les commandes de PCB aient été “remises à plus tard” vient compromettre sérieusement la possibilité d’une commercialisation début Avril. Un lancement durant le deuxième trimestre semble bien plus probable. Cela étant dit, le téléphone en lui-même aurait atteint la dernière phase de production. Les PCB pourraient être parmi les tous derniers composants à assembler pour finaliser l’appareil. Nul ne sait précisément pourquoi Apple a demandé ce report. Et tant que nous n’avons aucune communication officielle sur le sujet, il faudra prendre l’information avec des pincettes. Patience, patience !