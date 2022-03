Vers un reboot de la série Daredevil selon Disney+ ?

Disney préparerait un reboot de la série Netflix Daredevil. Charlie Cox devrait être de la partie.

Avec le déménagement des séries TV Marvel Netflix vers la plate-forme Disney+, l’on pouvait, à juste titre, se demander si Disney n’a pas l’intention de ressusciter ces différentes séries. La bonne nouvelle, c’est qu’il semblerait que ce soit le cas, au moins pour l’une d’entre elles. En effet, si l’on en croit un rapport de Production Weekly, un reboot de Daredevil pourrait être en préparation dans les studios du géant américain.

Disney préparerait un reboot de la série Netflix Daredevil

Ce n’est d’ailleurs pas vraiment une rumeur puisque, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Production Weekly fournit des listes de show qui sont soit en préproduction, soit en production pour les professionnels de l’industrie. Si l’on en croit la fiche réservée au reboot de Daredevil, il semblerait que Kevin Feige de Marvel Studios et Chris Gary sont crédités comme producteurs.

Charlie Cox devrait être de la partie

Pour l’heure, nous ne savons rien, ou presque rien, de ce reboot, si ce n’est que Charlie Cox, l’acteur qui interprétait Daredevil dans la série Netflix, a été confirmé comme faisant bien partie de l’univers cinématographique Marvel puisqu’il a fait une apparition dans Spider-Man : No Way Home. Autrement dit, il serait tout à fait logique de le retrouver dans cette série.

Nul ne sait non plus si ce reboot reprendra là où la série Netflix s’était arrêtée. Il faudra être patient avant d’avoir les premières bribes de scenario. Dans le même temps, d’autres acteurs, comme Jon Bernthal, alias The Punisher dans la série Netflix du même nom, ont déjà exprimé leur envie de reprendre leur rôle. Impossible de savoir ce que nous prépare Disney concernant ces séries, mais il se pourrait bien que l’on n’ait pas fini d’en entendre parler. À suivre !