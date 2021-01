Verizon va finalement attendre avant de débrancher son réseau 3G

La 5G a fait son apparition un peu partout dans le monde. Une nouvelle ère s'annonce. Cela signifie que certaines technologies vont aussi disparaître...

Le futur proche des télécoms s’annonce très excitant grâce à la 5G. De nouvelles possibilités, de nouveaux cas d’usage, une connectivité toujours plus évoluée et performante. Mais cela signifie aussi pour les opérateurs de se mettre à la page, et notamment en désactivant certaines technologies vieillissantes. De là à déjà se débarrasser de la 3G ?

Aux États-Unis, Verizon reporte indéfiniment la désactivation de son réseau 3G

Alors que nous entrons lentement mais sûrement dans l’ère de la 5G – bien qu’il faudra encore de longs mois, voire des années, avant que cette dernière ne soit le nouveau standard de la connectivité mobile -, cela signifie aussi que les opérateurs doivent faire de la place dans leur spectre. Cela signifie donc que les anciens réseaux comme celui de la 3G devront finir par être débranchés. Bonne nouvelle pour les clients de l’opérateur américain Verizon, l’entreprise n’a pas prévu de débrancher son réseau 3G, pour le moment tout du moins.

Dans un communiqué transmis à Light Reading, le porte-parole de Verizon Kevin King déclarait notamment : “notre réseau 3G est opérationnel et nous n’avons actuellement aucune intention de le désactiver. Nous travaillerons avec nos clients pour les faire migrer à une technologie plus moderne le cas échéant.” L’opérateur avait initialement annoncé son intention de couper son réseau 3G à la fin de l’année 2019 avant de modifier cette date à 2020.

Une bonne nouvelle pour les clients qui utilisent encore cette technologie

Il s’avère que cette coupure n’a pas eu lieu durant l’année écoulée et aujourd’hui, si l’on en croit ce communiqué, il semblerait donc que Verizon ait pour l’heure abandonné cette idée. L’opérateur clame haut et fort depuis plusieurs années son intention de désactiver son réseau 3G. Ce fut le cas en 2012 lors du lancement de la 4G. Il se murmurait alors que ce report pouvait être dû aux nombres de clients qui utilisent encore la 3G. Ce pourcentage sera suffisamment important pour que l’opérateur repousse ses projets.

Comme Light Reading le précise, ce n’est finalement qu’en 2017, bien après le lancement de la 4G, que AT&T devait finalement couper son réseau 2G. Cela étant dit, cela n’affectera probablement pas tant que ça les utilisateurs qui n’utilisent pas la 3G mais c’est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui dépendent encore de cette 3G pour leur data mobile…