Verizon s’associe avec le fabricant de produits AR Vuzix

L'opération Verizon noue un partenariat avec le spécialiste de la réalité augmentée Vuzix. À quoi faut-il s'attendre ?

La réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte ont aujourd’hui le vent en poupe. C’est le moins que l’on puisse. Et d’autant plus avec le métavers qui pointe le bout de son nez. Certains grands noms sont déjà bien présents dans le domaine. Et c’est sans compter la multitude de startups qui tentent, elles aussi, de faire progresser ces technologies.

Cela fait quelques années maintenant que l’on a entendu parler de l’entreprise spécialisé dans la réalité augmentée Vuzix. Au début de l’année 2019, elle faisait l’actualité en lançant sa première paire de lunettes connectées intelligentes pour le grand public. Après être restée plus ou moins dans l’ombre ces deux dernières années, elle annonce aujourd’hui un partenariat en bonne et due forme avec l’opérateur américain Verizon.

Les deux entités n’ont pas partagé beaucoup de détails concernant cette collaboration, se contentant de déclarer qu’elles travailleraient à trouver des moyens de commercialiser les technologies de la réalité augmentée pour une utilisation dans le cadre du sport et du jeu vidéo. Il est notamment question des technologies impliquant un apprentissage. Ce partenariat permettra de combiner les nouvelles lunettes connectées Vuzix Shield avec les capacités du réseau 5G de Verizon.

À quoi faut-il s’attendre ?

Difficile, à ce stade, de savoir ce qui pourrait naître de ce partenariat et encore d’imaginer un quelconque produit ou une technologie de rupture, mais ce n’est pas une surprise d’apprendre que Verizon multiplie ses efforts autour de la réalité augmentée. Les appareils de réalité augmentée, virtuelle ou mixte sont souvent mis en avant comme les premiers appareils à pouvoir bénéficier des améliorations, tant en termes de débit que de latence, apportées par les réseaux 5G.

De la même manière, le fait de se concentrer sur le jeu vidéo et le sport n’est pas surprenant non plus. En effet, parmi les premiers établissements dans lesquels Verizon a déployé ses services 5G, on peut citer les stades de NFL. Et ce ne sont là qu’une partie des lieux dans lesquels l’opérateur a déployé sa technologie 5G mmWave et où celle-ci peut donner son plein potentiel dans la mesure où la densité de personnes, et donc d’appareils, est souvent suffisamment élevée pour justifier l’implantation de nombreuses antennes.