Venom : Let There Be Carnage, une première bande-annonce pour la suite du film de 2018

Carnage vs Venom, un duel de symbiotes dans le nouveau film de Sony et Marvel.

La vie d’Eddie Brock sera bien moins solitaire dans cette suite. Si l’ancien journaliste tente de devenir un meilleur humain avec l’aide de son symbiote, le déséquilibré Cletus Kasady ne fera qu’empirer grâce au sien. Malgré tout, étant peut-être les deux seules personnes au monde à partager l’expérience de vivre avec un symbiote, il sera intéressant de voir comment évolue la relation entre les deux hommes et leurs homologues symbiotiques. Il reste d’ailleurs encore beaucoup d’éléments à explorer dans cette saga avec Woody Harrelson, qui en profite pour jouer sur son personnage psychotique de Natural Born Killers (1994), Mickey Knox, qui semble certainement prêt à égaler l’énergie de Tom Hardy, Kasady, qui amène avec lui un autre personnage familier aux lecteurs de comics, Shriek, dont l’évasion de l’Institut Ravencroft pourrait planter les graines d’une histoire plus grande avec l’arc narratif Maximum Carnage ou encore Patrick Mulligan qui devient Toxin.

Opening wide only in theaters September 24. #Venom: Let There Be Carnage @VenomMovie pic.twitter.com/0OXvcPuDdD — Sony Pictures (@SonyPictures) May 10, 2021

L’objectif ultime de Sony avec l’univers de Spider-Man est de réaliser une adaptation cinématographique sur les Sinister Six, ce groupe composé de célèbres méchants issus de Marvel, dont Venom et Carnage qui ont été membres à différents moments. Kelly Marcel a écrit le scénario et l’histoire de Venom : Let There Be Carnage, ce dernier ayant été coécrit avec Tom Hardy. Les producteurs sont Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Macel, Tom Hardy et Hutch Parker, sachant que les producteurs exécutifs sont Barry Waldman, Jonathan Cavendish et Ruben Fleischer.

Un trailer pour Venom : Let There Be Carnage

Le long-métrage Venom : Let There Be Carnage du réalisateur Andy Serkis avec les comédiens Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott et Stephen Graham sera diffusé dans les salles obscures dès le 24 septembre prochain aux États-Unis et le 20 octobre prochain en France.