Venom : Let There Be Carnage, la folie sanguinaire de Carnage se laisse découvrir

Le nouveau trailer de Venom : Let There Be Carnage met en scène le violent Carnage.

Au coeur de l’intrigue du film Venom : Let There Be Carnage, la “relation” entre le méchant tueur en série Cletus Kasady alias Carnage, interprété par Woody Harrelson, et le journaliste Eddie Brock alias Venom, interprété par Tom Hardy, est basée sur des rebondissements comiques et des affrontements chaotiques. L’un est totalement libre avec son symbiote, tandis que l’autre se bat régulièrement avec son alter ego au point de devoir lui faire des promesses comme pouvoir manger tout le monde sans être arrêté pour continuer à collaborer avec ce dernier.

Cletus Kasady acquiert ses pouvoirs auprès d’Eddie Brock lorsque les deux se croisent à l’institut de haute sécurité Ravencroft. Carnage est souvent considéré comme l’un des plus puissants symbiotes de l’univers Marvel.

Le deuxième trailer de Venom : Let There Be Carnage

Venom : Let There Be Carnage sera diffusé par Sony Pictures dans les salles obscures dès le 24 septembre prochain aux États-Unis et le 20 octobre prochain en France.

Kelly Marcel a écrit le scénario et l’histoire de Carnage, ce dernier ayant été coécrit avec Tom Hardy. Andy Serkis réalise le film, qui met également en vedette Michelle Williams et Naomie Harris. Les producteurs sont Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Macel, Hardy et Hutch Parker, alors que les producteurs exécutifs sont Barry Waldman, Jonathan Cavendish et Ruben Fleischer.