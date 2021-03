Venom : Let There Be Carnage attendra finalement la fin de l’été

La suite de Venom au cinéma est repoussée de trois mois.

Sony Pictures se voit contraint de reporter une nouvelle fois la sortie de Venom : Let There Be Carnage au 17 septembre prochain dans les salles obscures. Celui-ci était auparavant prévu pour le 25 juin 2021 après que la fermeture des cinémas ait forcé la suite des aventures d’Eddie Brock à abandonner sa date de sortie initiale en octobre 2020. La suite du blockbuster met à nouveau en vedette Tom Hardy et Michelle Williams sachant que Woody Harrelson incarnera Carnage, l’antagoniste de Venom qui a été teasé à la fin du premier film.

Encore du retard pour le nouveau Venom

Le réalisateur Andy Serkis (The Hobbit, Breathe, Mowgli : Legend of the Jungle) dirige la suite du long-métrage qui a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde alors que Kelly Marcel (Cruella, Fifty Shades of Grey, Elvis Presley Project) s’est occupé d’écrire le scénario. Cette décision va permettre de finaliser correctement la postproduction et ne pas être en concurrence avec No Time to Die, le prochain opus de la franchise James Bond et le dernier pour le comédien britannique Daniel Craig.