Venom 3 : Tom Hardy va reprendre du service

Sony Pictures Entertainment annonce que le troisième film de la licence Venom est actuellement en préproduction.

La mise en chantier de Venom 3 a été officialisée par Sony Pictures Entertainment lors de la CinemaCon 2022 à Las Vegas. Une annonce qui n’est pas vraiment surprenante, puisque la productrice Amy Pascal avait déjà laissé entendre que le film était en phase de planification. Malgré les nombreuses critiques négatives, les deux premiers films, avec Tom Hardy dans le rôle de l’antihéros de Marvel (Eddie Brock), ont rapporté 1,4 milliard de dollars au box-office mondial à ce jour.

A noter que Venom : Let There Be Carnage, réalisé par Andy Serkis et sorti en octobre 2021, a enregistré le deuxième meilleur démarrage en temps de pandémie et le deuxième meilleur démarrage de tous les temps pour un mois d’octobre avec 90 millions de dollars aux États-Unis. Tout cela avant que Spider-Man : No Way Home, n’enregistre le deuxième meilleur démarrage de tous les temps aux États-Unis et au Canada avec 260,1 millions de dollars. Venom : Let There Be Carnage a rapporté 213,55 millions de dollars aux USA et 502 millions de dollars dans le monde.

Une scène bonus supprimée de Venom : Let There Be Carnage