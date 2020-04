Venom 2 devient Venom : Let There Be Carnage, la sortie est repoussée à 2021

La suite du film Venom par le réalisateur Andy Serkis se trouve enfin un nom officiel ainsi qu'une nouvelle date de sortie.

L’anti-héros Venom (Tom Hardy) et le super-vilain Carnage (Woody Harrelson) seront bien les stars de Venom 2 qui est désormais appelé Venom : Let There Be Carnage. Alors que le film est désormais entre les mains d’Andy Serkis (The Hobbit, Breathe, Mowgli) et qu’il devait arriver en octobre prochain dans les salles obscures américaines et un peu plus tard pour celles en Europe, Sony Pictures a décidé de reporter sa diffusion à juin 2021. Si le coronavirus est responsable de cette nouvelle date, le créneau laissé vacant par The Batman (début octobre 2021) a permis de rapidement lui trouver une nouvelle place dans le calendrier des sorties cinéma. Enfin, aux dernières nouvelles, la comédienne Naomie Harris pourrait incarner Shriek, une super-vilaine apparue pour la première fois dans les comics Spider-Man Unlimited et un des personnages principaux du cross-over Maximum Carnage.

Le trailer du film Venom