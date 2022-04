Vampire : The Masquerade – Swansong, le RPG narratif de Big Bad Wolf dans le Monde des Ténèbres

Trois vampires originaux et centenaires se retrouvent liés par un massacre survenu à Boston et touchant directement le clan Camarilla dans Vampire : The Masquerade - Swansong.

Avec une approche de gameplay inédite, Vampire : The Masquerade – Swansong met l’accent sur les conséquences des choix des joueurs aussi bien dans l’investigation que dans les interactions sociales entre les personnages. Le but sera d’analyser chaque situation avec acuité car les décisions peuvent avoir d’importantes répercussions sur l’aventure des trois vampires : “Hazel Iversen, le Cygne, est le nouveau Prince de la Camarilla de Boston. Une main de fer dans un gant de velours, elle compte bien assoir son pouvoir et faire respecter la Mascarade, la loi vampirique qui dissimule l’existence des créatures de la nuit aux humains. Mais rien ne se passe comme prévu. Entre rumeurs de complots, de meurtres et de luttes de pouvoir, agissez dans l’ombre pour protéger votre Secte dans une enquête trépidante qui plonge Boston dans le chaos.”

Who better than a rose? The ever-enchanting Emem stars on our box art. 🌹 ⭐ Vampire: The Masquerade – Swansong is available May 19th! pic.twitter.com/oifR68qJSU — Vampire: The Masquerade – Swansong (@VampireSwansong) April 6, 2022

Chaque personnage à ses propres compétences et disciplines vampiriques. Intimidation, séduction ou furtivité, à vous de choisir la méthode – tant que vous êtes en mesure de satisfaire votre Soif de sang.

Vampire : The Masquerade – Swansong lance ses précommandes en vidéo

Vampire : The Masquerade – Swansong sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via l’Epic Games Store le 19 mai prochain. En précommandant la version numérique, les joueurs recevront un pack de tenues alternatives et un accès instantané à Coteries of New York (exclusivement sur consoles), tandis que la version physique sera accompagnée d’un vinyle de la bande-son originale et un pack de tenues alternatives.

L’éditeur Nacon proposera deux éditions pour la version physique de Vampire : The Masquerade – Swansong, à savoir Standard et Primogen. Cette dernière inclut le pack Artifacts et le DLC Victoria Ash où l’actrice Jessica Chobot reprend son rôle de LA by Night en interagissant avec Emem. A noter qu’elle est cross-gen sur consoles. Sur PC, elle proposera la bande-son originale au format numérique.