Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 n’arrivera pas avant 2021

Il existe aujourd'hui des jeux vidéo pour tous les goûts, des projets plus ou moins importants en terme de travail. Pour les plus gros, il faut énormément de travail. Un travail difficile à estimer en temps, ce qui entraîne souvent des retards dans les plannings.

Il n’y a rien de pire pour un joueur de jeu vidéo que de se retrouver face à un jeu truffé de bugs et/ou non fini correctement. Une expérience des plus désagréables qui poussent des joueurs à fuir finalement le jeu, voire une licence ou un studio dans son ensemble. Il convient donc de prendre son temps pour bien finaliser le projet. Ce que souhaitent faire les développeurs de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Pas de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 avant 2021

Il va falloir se montrer patient pour pouvoir plonger dans le monde sombre et sanglant de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. En effet, les développeurs viennent d’annoncer un report de la sortie du jeu. Celui-ci ne sera pas disponible avant 2021. Dans un communiqué partagé sur Twitter, Hardsuit Labs et Paradox Interactive ont annoncé avoir simplement besoin de davantage de temps pour proposer une expérience digne de la qualité souhaitée.

Les développeurs ont besoin de davantage de temps pour peaufiner le tout

“À cause du niveau de qualité et des ambitions que nous nous imposons, nous avons pris la difficile décision de nous accorder davantage de temps”, peut-on lire dans le communiqué en question.

La suite du jeu original du début des années 2000, un titre déjà culte que nous ne saurions que trop vous conseiller, était censée être disponible cette année. Aujourd’hui, nous n’avons aucune idée de la nouvelle date précise de lancement mais les fans attendent déjà depuis plusieurs années de jouer à ce jeu. Certains l’ont même déjà précommandé. Une chose est en tous les cas certaine, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sera disponible sur Xbox Series X à sa sortie.