Vampire : The Masquerade – Bloodhunt, le Battle Royale avec des vampires sortira fin avril sur PS5 et PC

Skarkmob annonce que Vampire : The Masquerade - Bloodhunt quitte l'accès anticipé.

Dans ce TPS sanguinaire se déroulant dans l’univers de Vampire : The Masquerade, les joueurs parcourront les rues de Prague pour des batailles épiques entre vampires impitoyables luttant pour dominer la nuit, armés de pouvoirs surnaturels, d’armes et de leur propre ruse. Sur PS5, ils pourront choisir entre le mode Qualité, pour une qualité de rendu optimale en 4K à 30 images par seconde, et le mode Performance, pour vivre l’expérience Vampire : The Masquerade – Bloodhunt à 60 images par seconde en 1440p.

Bloodhunt is a free to play game. There are purchases available for cosmetics and battle passes, but the game itself is free. — Bloodhunt (@Bloodhunt) March 31, 2022

“Après une période d’accès anticipé réussie, nous avons mis en application les remarques de la communauté et nous sommes impatients de montrer aux fans comment le jeu a progressé“, a déclaré David Sirland, producteur chez Sharkmob. “Nous sommes ravis de faire découvrir ce nouveau titre sur PS5 et nous sommes impatients de lancer le jeu complet en avril prochain dans toute sa splendeur.”

La version PS5 de Vampire : The Masquerade – Bloodhunt détaillée en vidéo

Bloodhunt est devenu encore plus immersif avec la version PS5 grâce à des graphismes de haute qualité, des fonctionnalités révolutionnaires de la manette DualSense et le son épique du Tempest 3D. Si le Battle Royale de Sharkmob est free-to-play, les fans peuvent précommander la Founder’s Ultimate Edition sur la dernière console de Sony pour obtenir plus de 100 articles cosmétiques et 1000 jetons pour acheter divers objets dans la boutique in-game ou le Battle Pass.

Vampire : The Masquerade – Bloodhunt sortira le 27 avril prochain sur PS5 et PC.