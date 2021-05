Valve travaillerait sur une console portable façon Nintendo Switch

L'entreprise américaine Valve n'aurait pas abandonné ses projets de console, elle travaillerait actuellement sur une machine pour le salon. Et pas uniquement.

Le marché du jeu vidéo, et des consoles, est un marché extrêmement lucratif et de fait très attirant. Nombreux sont les fabricants à vouloir se faire une place aux côtés des cadors déjà présents. Valve s’y est plusieurs fois essayé par le passé. Et l’entreprise américaine n’aurait pas oublié ses plans, elle travaillerait actuellement sur une console.

Valve travaillerait sur une nouvelle machine pour le jeu vidéo

Valve s’est toujours plutôt concentré sur les jeux vidéo en eux-mêmes mais par le passé, la société a déjà montré son intérêt pour les consoles. On pense notamment aux Steam Machines, qui étaient essentiellement des ordinateurs mais avec un accent clairement mis sur le gaming. Depuis quelque temps, cependant, motus. Aujourd’hui, un rapport de ArsTechnica laisse entendre que l’intérêt de Valve pour les consoles est reparti à la hausse.

Une machine qui pourrait ressembler à la Nintendo Switch

Si l’on en croit l’article, le géant travaillerait actuellement sur PC portable pour le jeu vidéo à la manière, si l’on peut dire, d’une Nintendo Switch. Selon les sources du medium américain, Valve travaillerait sur ce projet depuis un certain temps maintenant. Et récemment, une preuve de plus est venue renforcer cette rumeur. La dernière version de Steam en date comporte certaines références à de nouvelles machines.

C’est Pavel Djundik qui a fait, le premier, la découverte des références à un mystérieux “SteamPal”. Évidemment, il ne s’agit très certainement pas là du nom public de l’appareil mais selon le rapport, il pourrait bien s’agir d’une machine portable tout-en-un avec des contrôles et un écran tactile intégré. Ce qui fait beaucoup penser à une Nintendo Switch.

Le cofondateur de Valve, Gabe Newell, avait par ailleurs laissé entendre un tel projet, il y a quelques semaines. L’homme avait déclaré que l’entreprise aurait quelque chose de nouveau à annoncer dans les mois à venir. Cela fait longtemps maintenant que nous n’avons pas vu de nouveau hardware Valve. Voilà un projet très prometteur. À suivre !