Valve travaille avec AMD pour s’assurer que son Steam Deck soit compatible Windows 11

Valve travaille à rendre son Steam Deck compatible avec Windows 11 en étroite collaboration avec AMD.

Le marché du jeu vidéo a beaucoup évolué ces dernières années. Les consoles portables ne sont pas mortes, il n’y a qu’à voir le succès encore important des Nintendo 3DS, de la Nintendo Switch et plus récemment du Steam Deck de Valve. À ce sujet, d’ailleurs, le géant américain veut s’assurer que sa machine soit compatible avec Windows 11 en travaillant avec AMD.

Comme vous le savez peut-être déjà, Valve travaille sur une console portable baptisé Steam Deck, une console qui permet de jouer à vos jeux Steam préférés en mode portable. C’est une manière fort sympathique de profiter de ses jeux dans les transports, par exemple, mais il semblerait que Valve veuille en faire davantage qu’une console portable.

en étroite collaboration avec AMD

Dans une interview réalisée par PCGamer, le design du Steam Deck, Greg Coomer, a révélé que l’entreprise travaillait actuellement avec AMD pour s’assurer que le Steam Deck soit pleinement compatible avec Windows 11 lorsque celui-ci sera officiellement lancé. “On regarde actuellement de très près le TPM. Nous avons, jusqu’à présent, tellement concentré nos efforts sur Windows 10 que nous ne nous sommes pas vraiment penchés sur le sujet. Nous sommes confiants quant au fait que nous y arriverons.”

En quoi est-ce important ? Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Valve voit en son Steam Deck bien plus qu’un simple appareil pour le jeu vidéo. Il s’agit d’une plate-forme ouverte qui donnera aux utilisateurs la possibilité d’en faire ce qu’ils veulent, y compris faire tourner Windows. Valve avait déjà déclaré que l’appareil peut faire tourner SteamOS et Windows 10, mais avec Windows 11 qui arrivera bientôt, c’est une bonne chose de voir que Valve travaille sur la prise en charge de cette version.

Le Steam Deck sera officiellement lancé en décembre prochain au tarif de 399 $. À l’heure actuelle, les premières impressions sont plutôt bonnes mais il faudra attendre le lancement réel pour se faire une meilleure idée de la machine, de ses performances, de sa prise en main, etc.