Valve teste un nouveau design pour son application mobile Steam

Valve test une nouvelle version de son app mobile Steam. Une bêta encore à peaufiner, mais très intéressante et tout le monde peut l'essayer.

Depuis plus de dix ans, Valve propose un accès à Steam via ses clients Android et iOS. Ces dernières années, cependant, l’app mobile Steam n’a pas franchement eu droit à une grande attention de la part de l’entreprise. Non seulement celle-ci semble dépassée, mais elle est aussi fort peu agréable à utiliser. Nombreux sont les joueurs à l’avoir pour le système de vérification d’identité Steam Guard.

Valve test une nouvelle version de son app mobile Steam

La bonne nouvelle, c’est que Valve travaille sur une nouvelle version de son application mobile. Dans un post de blog découvert par PC Gamer, l’entreprise a invité les “utilisateurs Steam investis” à bêta tester son tout nouveau client Android et iOS. “Nous avons repensé et conçu l’app sur un nouveau framework et modernisé le design”, expliquait Valve.

En plus des fonctionnalités précédemment incluses, l’app redesignée ajoute des notifications intelligentes, la prise en charge du multi-compte et une nouvelle manière de se connecter à son compte Steam. Plutôt que de saisir son nom d’utilisateur, son mot de passe et passer la vérification Steam Guard, vous pouvez utiliser un QR Code pour simplifier l’opération. C’est probablement la fonctionnalité la plus utile ajoutée par Valve.

Une bêta encore à peaufiner, mais très intéressante

Et ce qu’il ressort des premiers tests, c’est que cette nouvelle application est une amélioration très bienvenue par rapport aux précédentes. Il y a évidemment encore quelques petits accrocs comme dans toute version bêta, y compris des ralentissements et de nombreux bugs, mais c’est un important pas en avant. “Plus tôt nous avons des retours sur un produit, mieux c’est”, écrivait Valve. “C’est particulièrement important lorsque l’app peut être utilisée sur tellement de téléphones et d’appareils différents.”

Et tout le monde peut l’essayer

Pour l’heure, aucune date de disponibilité au grand public n’a été communiquée. Cependant, l’accès à cette version bêta est ouvert à quiconque souhaite y prendre part. Vous pouvez trouver les instructions d’installation sur le site de Steam, mais notez bien que la bêta iOS est limitée à 10 000 participants en simultané à cause des restrictions d’Apple TestFlight.