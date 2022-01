Valve Steam Deck : lancement officiel le 25 février 2022

La console Valve Steam Deck arrive très bientôt. Les premières commandes devront être confirmées le 25 février, expédition le 28.

Si vous attendez avec la plus grande impatience la console portable Valve Steam Deck, alors vous serez très certainement intéressé(e) d’apprendre que Valve vient enfin de confirmer la date de lancement de sa très attendue console. Cette dernière est désormais prévue pour le 25 février 2022. L’entreprise américaine avait déjà déclaré qu’elle arriverait en février, mais les joueurs ont désormais une date précise à cocher dans leur calendrier.

Selon le communiqué de Valve, celles et ceux qui ont déjà réservé leur unité auront trois jours une fois leur reçu reçu pour finaliser leur achat. Dans le cas contraire, la console ira à la prochaine personne sur la liste d’attente. Autrement dit, si vous ne vous dépêchez pas de procéder au paiement complet, vous pourriez perdre votre place et de fait ne pas pouvoir mettre la main sur votre Steam Deck avant un certain temps.

“Bonjour, le moment est bientôt arrivé ! Le 25 février, nous enverrons la première vague d’emails de commande à celles et ceux qui avaient effectué une réservation. Les clients auront trois jours (72 heures) depuis la réception dudit email de confirmation pour passer leur commande avant que leur réservation ne soit attribuée à la prochaine personne dans la liste. Les premières unités seront expédiées aux clients à partir du 28 février et nous prévoyons d’envoyer les emails de commande suivants avec une cadence d’une semaine.”

La console Steam Deck de Valve est très intéressante pour les joueurs PC qui veulent emporter leurs jeux partout avec eux. Cela étant dit, on s’interroge encore quant à la durabilité de la machine dans le temps, dans la mesure où les composants PC sont constamment mis à jour. L’avenir nous dira ce qu’il en est. À suivre !