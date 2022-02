Valve serait heureux d’aider Microsoft à proposer son PC Game Pass sur Steam

Valve serait ravi de pouvoir proposer le PC Game Pass sur Steam. Cela deviendra-t-il réalité ?

Ces dernières années, il devient de plus en plus évident que le jeu vidéo évolue, se consommant de plus en plus comme un service. De nombreuses initiatives ont permis cela, notamment le streaming depuis le cloud ou des abonnements comme le PC Game Pass. À ce sujet, Valve serait plus que ravi d’aider Microsoft à proposer ce dernier sur Steam.

Le grand patron de Valve, Gabe Newell, était interrogé tout récemment par PC Gamer. L’occasion de connaître son avis sur un certain nombre de sujets autour du jeu vidéo en général. Et à la question de savoir si Valve avait intérêt à proposer un service similaire à celui de Microsoft : “Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous devions faire nous-mêmes, concevoir un service d’abonnement maintenant. […] Mais pour leurs clients, c’est clairement une option très populaire, et nous serions plus que ravis de travailler avec eux pour le proposer sur Steam.”

Alors que Gabe Newell continuait sur le sujet, il devenait cependant assez évident que le PC Game Pass n’arrivera pas sur Steam avant quelque temps, s’il arrive un jour, mais les deux entreprises ont déjà eu des discussions quant à cette possibilité : “Nous avons parlé à des gens là-bas sur le sujet. […] Si vos clients le veulent, alors on devrait trouver comment rendre cela possible. Voici où nous en sommes.”

Cela deviendra-t-il réalité ?

Il est donc toujours possible que le PC Game Pass n’arrive jamais sur Steam, mais Microsoft a déjà un précédent qu’il pourrait suivre, si l’on peut dire. En effet, à l’été 2020, l’éditeur Electronic Arts avait rendu son service d’abonnement EA Play disponible sur Steam. Avec une précision, comme le rappelle The Verge, toute l’offre EA Play n’est pas disponible sur cette plate-forme et la commission de 30 % prélevée par Valve sur les transactions pourrait être un sujet de dissensions dans d’éventuelles négociations entre les deux partis.

Microsoft, de son côté, avait déjà exprimé un certain intérêt envers ce projet, en voulant proposer Steam sur l’app store de Windows 11. En juin dernier, Panos Pany déclarait que Valve serait “très bienvenu” sur la plate-forme. L’avenir nous dira si ce rapprochement se fera ou non. À suivre !