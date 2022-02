Valve publie les fichiers pour imprimer en 3D la console Steam Deck

D’ordinaire, avec les produits propriétaires, les fabricants n’ont aucune envie de publier les détails concernant les composants. Ce que l’on comprend tout à fait fort bien dans la mesure où ceux-ci ne souhaitent pas que la concurrence vienne copier leurs produits. Cela étant dit, dans le cas de Valve, il semblerait que l’entreprise souhaite faire un geste envers les modders pour sa console Steam Deck.

En effet, la société américaine a annoncé qu’elle avait mise à disposition des intéressés les fichiers CAD de sa console portable pour que ceux-ci puissent l’imprimer en 3D s’ils le souhaitent. Et bien évidemment, au cas où cela ne serait pas évident pour vous, ces fichiers CAD ne concernent que le châssis de la console, pas les composants électroniques qui sont utilisés pour que la console soit opérationnelle.

Cela signifie donc que, bien que vous puissiez imprimer en 3D le châssis de la console, vous ne pourrez pas vous imprimer une console totalement fonctionnelle. Selon Valve, cette initiative est davantage tournée vers les modders et les fabricants d’accessoires souhaiteraient faire quelque chose avec le Steam Deck, comme un étui de transport ou des accessoires ou périphériques supplémentaires.

Et l’on imagine très bien que des modders accomplis tenteront de procéder à des modifications conséquentes sur le châssis de la console, avec leurs propres éléments. Le fait d’avoir les dimensions officielles permet d’être certain que ce que l’on fait va pouvoir être adapté parfaitement. Les utilisateurs devront en tous les cas démonter le châssis par leurs propres moyens pour venir y fixer leurs pièces imprimées en 3D. Autrement dit, cette opération n’est pas recommandée à tout le monde. Mais si vous êtes bricoleur, si vous avez l’habitude de l’impression 3D, si vous êtes créatif dans l’âme, c’est une très bonne chose de voir Valve publier les fichiers CAD du Steam Deck.

Good news for all the tinkerers, modders, accessory manufacturers, or folks who just want to 3D print a Steam Deck to see how it feels: We've published CAD files of the external shell for download: https://t.co/pSDhTfDL9n

— Steam Deck (@OnDeck) February 11, 2022