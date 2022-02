Valve pense déjà à son Steam Deck 2

Valve réfléchit déjà au Steam Deck 2. Plusieurs pistes sont déjà envisagées.

Le 25 février 2022 était la date de sortie officielle de la console portable de Valve, Steam Deck. Jusqu’à présent, les critiques sont très largement positives, mais, bien sûr, dans la mesure où il s’agit d’une première génération, il devrait y avoir de nombreux axes d’amélioration pour le géant américain.

Valve réfléchit déjà au Steam Deck 2

Et la bonne nouvelle pour celles et ceux qui n’ont pas pour habitude d’acheter les produits de première génération comme celui-ci, c’est que le studio a déjà commencé à réfléchir à son Steam Deck 2. C’est en tous les cas ce qui ressort d’une interview donnée à Edge par le cofondateur de Valve, Gabe Newell. Ce dernier a révélé certaines pistes que l’entreprise pourrait suivre pour son modèle de deuxième génération.

Plusieurs pistes sont déjà envisagées

Selon Gabe Newell, la société envisagerait de proposer quelque chose de plus puissant, et donc potentiellement plus onéreux. “C’est un exemple dans les retours de nos clients parmi ce qui nous surprend aujourd’hui. Ils disent en fait : ‘Nous aimerions une version un peu plus onéreuse de la console’, avec des améliorations au niveau des performances ou autre. Vous savez, c’est pour cela que nous adorons, vraiment, lancer sur le marché de nouvelles choses. Nous apprenons énormément de ce genre de projet et tout ceci aide aujourd’hui à poser les bases du Deck 2.”

Le cofondateur de Valve a aussi révélé que l’entreprise réfléchissait à permettre à ce modèle deuxième génération d’être davantage qu’une simple console pour vos jeux PC. L’objectif serait d’aller au-delà de ce que vous pouvez déjà avoir avec un ordinateur fixe ou portable. L’homme a aussi mentionné la possibilité d’utiliser cette machine pour la réalité virtuelle.

Bien sûr, il est encore bien trop tôt pour savoir de quoi sera fait ce Steam Deck 2 et ce qu’il pourrait effectivement apporter, mais c’est une bonne chose que Valve y réfléchisse dès à présent.