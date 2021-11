Valve ne travaille toujours pas sur Half-Life 3

Valve ne travaille actuellement pas sur Half-Life 3. Voilà une déclaration qui a le mérite d'être clair.

Avec le succès de Half-Life 2, nombreux sont celles et ceux à se demander, et ce, depuis de très longues années, si Half-Life 3 est en préparation. Après tout, pourquoi Valve ne poursuivrait-il sur la voie du succ!s en venant ajouter un troisième opus à sa saga culte ? C’est tout du moins ce que la majorité des fans pouvaient penser, mais malheureusement, il semblerait que le studio ne travaille pas sur le jeu.

C’est tout du moins ce qu’annonce Tyler McVicker, de Valve News Network, dans une nouvelle vidéo. L’homme affirme que Half-Life 3 n’est actuellement pas en développement. Selon Tyler McVicker, “non, à l’heure actuelle, il n’y a aucune équipe de développement qui travaille sur quoi que ce soit en dehors des quelques morceaux de logiciel qui sont spécialement conçus pour le hardware.”

Et d’ajouter : “Valve essaie actuellement de lancer son Steam Deck et, comme de nombreuses personnes ont peu le constater, le Steam Deck rencontre un succès bien plus important que ce que l’on avait anticipé, alors Valve s’investit à fond dans ce projet.”

Voilà qui a le mérite d’être clair

Pendant des années, le grand public comme la presse spécialisée a tenté de trouver des indices pouvant laisser entendre que Half-Life 3 était en développement, mais à ce jour, rien de concret n’a été découvert. Ce rapport vient finalement confirmer un peu plus le fait que Valve ne semble pas vouloir développer de troisième opus pour sa saga. Et pour être honnête, les efforts de l’entreprise ces dernières années se sont largement orientés loin du développement de jeux.

Bien que la société américaine propose toujours des jeux comme Dota 2, nous n’avons rien vu de nouveau depuis fort longtemps. L’entreprise se concentre sur sa plate-forme Steam et sur des produits hardware, comme le casque Vive VR, et, comme elle le dit, le Steam Deck. Half-Life 3 verra-t-il un jour le jour ? Difficile à dire. Une chose est sûre, ce n’est pas pour tout de suite.