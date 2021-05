Counter-Strike : Global Offensive est l'un des jeux de tir à la première personne multijoueur les plus populaires et ce, depuis plusieurs années. Valve en est conscient et fait tout pour que ça continue.

Le jeu vidéo peut s’apprécier de bien des manières. En pur loisir, d’une part, ou en compétition d’autre part. Pour cette deuxième catégorie, comme pour n’importe quelle activité, on gardera un oeil attentif à ses statistiques, pour suivre sa progression. Aujourd’hui, le développeur du jeu, Valve, lance un service via abonnement permettant justement de suivre ses statistiques sur un FPS très populaire, Counter-Strike : Global Offensive (CS:GO).

Valve lance un service via abonnement pour suivre ses statistiques CS:GO

Les statistiques sont importantes dans un certain nombre de jeux vidéo, particulièrement si vous souhaitez améliorer votre technique et venir vous mesurer aux meilleurs. En effet, les statistiques permettent d’en apprendre beaucoup sur la manière de jouer, sur les points faibles et les zones d’amélioration. Si vous cherchez à progresser sur CS:GO, vous avez désormais un outil supplémentaire à votre disposition.

0,99 $ par mois pour avoir ses stats perso et celles de l’équipe

En effet, Valve a récemment annoncé l’arrivée d’un nouveau service de suivi de statistiques pour le jeu. Si vous êtes prêt(e) à vous acquitter des 1 $ demandés par mois, vous pourrez obtenir toutes les stats de vos parties. Selon le communiqué de Valve, “pour celles et ceux qui veulent continuer de collecter les statistiques Competitive et Wingman (ou celles et ceux qui n’ont pas participé à l’Opération Broken Frang mais qui voudraient essayer la fonctionnalité de statistiques), vous pouvez désormais vous abonner à CS:GO 360 Stats pour 0,99 $ par mois. Cela comprend l’accès à la page CS:GO 360 Stats ainsi que le rapport Round Win Chance de votre équipe dans les modes Competitive et Premier.”

Si cela vous semble familier, c’est parce que Valve offre déjà un outil de suivi des statistiques pour d’autres de ses jeux comme Dota 2 sous la forme de Dota Plus. Il s’agit là d’un add-on à 4 $ par mois (qui inclut d’autres fonctionnalités), donc ce n’est pas réellement une surprise de voir un tel service arriver aujourd’hui sur CS:GO. Le tarif, quant à lui, est intéressant, à seulement 1 $ par mois.

Bien évidemment, avoir accès à ses statistiques de jeu et celles de votre équipe ne saurait garantir que vous deviendrez meilleur mais cela pourrait vous y aider. Si vous êtes intéressé(e), direction la page dédiée sur Steam.