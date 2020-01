Valve Index VR : la totalité des exemplaires ont pratiquement été vendus

Le casque de réalité virtuelle de Valve est en rupture de stock dans pas moins de 31 pays.

Officiellement disponible via la boutique Steam depuis fin juin dernier avec un pack comprenant deux contrôleurs et deux stations de base (1079 euros), un autre avec deux manettes (799 euros) ou encore seul (539 euros), le Valve Index VR a vu ses ventes augmenter de manière significative ces dernières semaines, notamment grâce à l’annonce de la préquelle Half-Life : Alyx (aussi jouable sur HTC Vive, Oculus Rift et Windows Mixed Reality) qui est attendu pour mars prochain. Après vérification des stocks, le Japon est le seul pays où les packs d’Index VR ne sont pas épuisés : “Les commandes y sont traitées par le partenaire régional de Valve, Degica, qui précise que les packs ‘Headset + Controllers’ et ‘Headset’ sont toujours en stock, tandis que les packs ‘Full Kit’, ‘Controllers’ et ‘Base Station’ sont tous épuisés.”

Des nouveaux casques Index VR à la vente avant le lancement de Half-Life : Alyx ?

Valve se veut optimiste concernant la possibilité de vendre de nouveaux exemplaires de son casque VR d’ici les prochaines semaines : “Nous travaillons fort pour produire plus d’unités et répondre à la forte demande. Nous visons un retour en stock un peu avant la sortie de notre nouveau Half-Life“. Pour mémoire, l’Index VR (compatible avec Windows 10, SteamOS et Linux) de l’éditeur américain Valve dispose d’un écran LCD de 1440×1600 pixels pour chaque œil, soit une définition totale de 2880×1600. La fréquence de rafraichissement est de 120 Hz, et peut atteindre 144 Hz dans un mode expérimental. Le dispositif offre un angle de vue de 130 degrés.

Valve Index VR en vidéo