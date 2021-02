Valve est accusé d’abuser de la position de Steam pour empêcher la concurrence tarifaire

Le jeu vidéo en dématérialisé est devenu très populaire ces dernières années. On ne compte aujourd'hui plus les plates-formes permettant de gérer ses ludothèques. Steam est l'une des plus importantes.

On ne prend pas de grands risques en déclarant que Steam a clairement aidé à démocratiser le jeu vidéo en dématérialisé. Développée par le géant Valve, la plate-forme est aujourd’hui extrêmement populaire, c’est d’ailleurs l’une des plus importantes sur le marché actuellement. Peut-être même la plus importante à ce jour. Et cela peut faire grincer des dents.

Valve accusé de contrôler les tarifs sur sa plate-forme Steam

Lorsqu’il est question d’acheter des jeux en version numérique, Steam est l’une des plus importantes vitrines du marché actuel. Cela étant dit, tout le monde ne voit pas d’un très bon œil qu’un service comme Steam contrôle une telle part d’un marché, a fortiori d’un marché si juteux. À tel point qu’une action en justice vient d’être lancée à l’encontre de Valve, créateur de Steam, accusant le géant américain d’utiliser la domination de Steam sur le marché pour empêcher toute concurrence tarifaire, ou tout du moins la contrôler.

Le géant aurait le dernier mot sur les prix des jeux

Selon le dossier, il semblerait que Steam utilise ce que l’on appelle dans le jargon une “clause de la nation la plus favorisée”. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il s’agit d’une clause voulant que les fournisseurs traitent un client comme tous les autres, ou tout du moins pas plus mal que les autres. Autrement dit, il s’agit là de s’assurer que tous les clients soient traités de manière égale. Mais il semblerait que ce genre de clauses soient actuellement étudiées avec une attention toute particulière par certains gouvernements aux quatre coins du globe.

Cela signifie que lorsqu’un développeur met un prix sur Steam, l’on s’attend à ce que ce tarif soit le même sur toutes les plates-formes. Par exemple, si un jeu est vendu 60 € sur Steam, il devrait être vendu à ce même prix s’il était proposé sur l’Epic Game Store, par exemple. Ceci a été découvert dans un document sur le site de Steam déclarant que bien que les développeurs et éditeurs soient responsables de la gestion des prix de leurs jeux, Valve analysera ces tarifs et effectuera des “ajustements”.

Cela conduit certaines personnes, et notamment le PDG d’Epic Tim Sweeney, à être convaincu que Valve a sur ce point le dernier mot. Valve, de son côté, n’a pas commenté la situation. À suivre !