Valve Dota Underlords sort de l’accès anticipé de Steam

Si Valve dispose d'un certain nombre de licences cultes à son catalogue, le géant américain les exploite aussi pour lancer de petits jeux dérivés. C'est le cas notamment de Dota Underlords. Le titre quitte aujourd'hui l'accès anticipé de Steam...

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l’année dernière, Valve lançait un jeu, Dota Underlords. Le jeu était en Accès Anticipé sur Steam depuis quelque temps, ce qui signifie que la version disponible n’était qu’une version bêta. Aujourd’hui, bonne nouvelle. Si vous attendiez l’arrivée d’une première version stable, sachez que Valve vient d’annoncer que le jeu quitte officiellement l’Accès Anticipé. À cela s’accompagne le lancement de la Saison 1.

Dota Underlords sort de bêta

Si vous n’avez pas joué à Dota Underlords depuis longtemps, sachez que le jeu a beaucoup évolué ces derniers mois. De nombreuses modifications ont été effectuées au niveau de l’interface. Il y a aussi différents modes de jeu ainsi que de nouveaux héros et personnages. De quoi offrir aux fans du jeude nombreuses heures de plaisir. Dota Underlords propose de contrôler des pièces “d’échecs” sur un plateau, dans l’univers du célèbre jeu Dota. Les joueurs doivent déterminer les meilleures combinaisons entre eux pour vaincre leurs adversaires.

et démarre sa première saison

Pour les plus passionnés, Dota Underlords propose même un battle pass. Moyennant 5$, les joueurs peuvent débloquer un certain nombre de récompenses qui faciliteront leur progression. La presse spécialisée se demandait comment Valve avait l’intention de monétiser son jeu. Le battle pass semble être l’un des moyens. À voir si les joueurs répondront présents. Dota Underlords est gratuit – à télécharger, avec des microtransactions, vous l’aurez donc compris – et est actuellement disponible sur iOS, Android et Steam. N’hésitez pas à l’essayer si vous êtes fan de ce genre de jeu et/ou de l’univers de Dota.