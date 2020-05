Valve commence à envoyer les invitations pour Artifact Beta 2.0

Après près d’une année d’attente, Valve est enfin prêt à dévoiler au public sa version repensée de son jeu de cartes. Le géant américain vient de publier une page d’inscription à Artifact Beta 2.0. Tout le monde peut s’y inscrire mais les joueurs de la première version auront la priorité. Un bon moyen d’évaluer la pertinence des modifications apportées au jeu.

Il y a environ un an, Valve lançait Artifact en réponse au jeu de Blizzard Hearthstone. Malheureusement, le titre n’était pas à la hauteur des attentes des joueurs. Résultat de l’opération, peu de joueurs et des ventes relativement faibles. Alors plutôt que de continuer à mettre le jeu à jour, Valve prenait la décision de geler le développement en Mars dernier pour “réexaminer les décisions” prises autour “du design, de l’économie, de l’expérience du jeu et encore davantage.” Artifact Beta 2.0 est le résultat de cette opération. Selon Valve, la bêta de la version originale de Artifact était arrivée “trop tard” et était “trop courte”. Cette fois, il est question d’obtenir les retours des joueurs plus tôt. “Nous avons décidé de faire les choses un peu différemment cette fois en inviter progressivement les joueurs à nous rejoindre alors que nous sommes encore ‘En Construction'”.

Comme mentionné plus haut, les joueurs de la première version auront la priorité pour cette bêta. Les emails commenceront à être envoyés la semaine prochaine. “Nous utiliserons un système de tirage au sort pour inviter les gens intéressés. […] Nous continuerons de communiquer sur le jeu durant toute la Bêta.” Pendant cette phase, Valve espère pouvoir tester différents aspects du jeu, comme le gameplay en lui-même mais aussi la balance et l’identité des héros. Certains modes de jeu, cependant, ne seront pas accessibles. Ce sera le cas des tournois notamment. Pour l’heure, nul ne sait quand Valve passera en bêta ouverte mais si tout se déroule correctement, cela se fera juste après cette étape d'”expérimentation et de développement”.

The Artifact Beta 2.0 signup page is live.https://t.co/ahaXEz1Ol3

Everyone is welcome to sign up, but players of the original version will be given priority. If you were expecting an email from us but didn't get it for any reason the link above will still work for you.

— Artifact (@PlayArtifact) May 22, 2020