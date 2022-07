Valve annonce pouvoir expédier toutes les réservations de Steam Deck actuelles avant la fin de l’année

Valve augmente encore la production de sa console Steam Deck et annonce pouvoir livrer toutes les réservations actuelles avant la fin de l'année.

Si vous attendez patiemment, ou impatiemment, que Valve expédie votre Steam Deck pourtant réservée depuis de nombreux mois, sachez que votre attente pourrait bientôt toucher à sa fin. Vous pourriez avoir votre précieuse console entre les mains d’ici peu. En effet, l’entreprise affirme qu’elle expédiera toutes les consoles Steam Deck des réservations actuelles avant la fin de cette année 2022.

Valve explique que la majorité de ses problèmes dans la chaîne d’approvisionnement sont résolus et qu’elle peut continuer d’augmenter la production. Certains clients ont ainsi vu leur date de livraison estimée revenir au troisième trimestre, soit entre maintenant et la fin du mois de septembre. Toutes les autres réservations actuelles sont désormais prévues pour une expédition dans le courant du quatrième trimestre. Celles et ceux qui réserveraient leur Steam Deck maintenant pourraient donc espérer recevoir leur console avant les fêtes de fin d’année. Une fois que Valve aura atteint la capacité totale de cette période, l’entreprise passera sur son prochain créneau, lequel est prévu pour début 2023.

Cette mise à jour survient un mois après l’annonce de Valve du doublement des expéditions hebdomadaires de Steam Deck. Voilà en tous les cas une très bonne nouvelle pour les joueurs qui attendent avec impatience cette console, sur un marché qui connaît de grandes difficultés, comme peuvent en témoigner les productions des très populaires PlayStation 5 et Xbox Series. Mais qui sait, peut-être Valve saura-t-il sortir son épingle du jeu et peut-être verra-t-on le Steam Deck inonder le marché d’ici peu. Ce qui serait, il faut bien l’avouer, une bonne nouvelle pour les joueurs du monde entier, la console ne manquant pas d’atouts à faire valoir.

Great news: Everyone who currently has a reservation can get their Steam Deck by the end of this year! We’ve cleared up supply chain issues, a bunch of folks got moved up to Q3, and all other reservations are now in Q4.

More details here:https://t.co/Xj2yEHqpKZ pic.twitter.com/floa2xZelK

— Steam Deck (@OnDeck) July 29, 2022