Valve a désormais certifié 5 000 jeux compatibles avec son Steam Deck

Valve compte désormais plus de 5 000 jeux officiellement compatibles avec le Steam Deck, un référencement de longue haleine qui aidera beaucoup les joueurs.

Valve veut aider les possesseurs de Steam Deck et les joueurs potentiellement intéressés à savoir facilement quels jeux peuvent tourner sur la console portable. Avec son programme de vérification, le studio veut permettre aux joueurs de savoir, en un coup d’œil, si tel ou tel jeu est compatible. Tester tous les jeux existants est un long processus, si tant est que le studio décide d’aller aussi loin, mais Valve a aujourd’hui passé une étape importante en ayant certifié plus de 5 000 jeux, estampillés “Vérifié” ou “Jouable” sur le Steam Deck.

Si Valve affiche le label “Vérifié” sur un jeu, cela signifie que le Steam Deck devrait pouvoir le faire tourner avec, potentiellement, quelques petits soucis. Si Valve affiche “Jouable”, le jeu fonctionnera, mais l’expérience pourrait ne pas être la meilleure. D’un autre côté, Valve a référencé près de 2 000 jeux comme étant “Non supportés”, selon SteamDB, ce qui signifie qu’ils ne fonctionnent pas. Mais cela ne veut pas dire que la situation ne changera jamais.

Ces chiffres suggèrent en tous les cas que Valve a testé au moins 7 000 jeux Steam sur sa console. Il y aura encore énormément de chemin à parcourir pour les tester tous, dans la mesure où la plate-forme compte plus de 50 000 titres. À noter, la majorité des jeux actuellement référencés comme “Inconnu” fonctionnent très bien sur le Steam Deck, même sans le label “Vérifié” ou “Jouable”.

Un référencement de longue haleine

Valve utilise quatre critères pour jauger de la compatibilité Steam Deck. La prise en charge d’une manette (et d’un clavier virtuel lorsque nécessaire) ou d’éventuels avertissements de compatibilité sont notamment recherchés. Le studio cherche aussi la compatibilité avec la définition native de 1 280 x 800 pixels de l’écran et si le jeu a de quelconques soucis avec le framework Proton que Valve utilise pour faire tourner les jeux Windows.

qui aidera beaucoup les joueurs

Il y a aujourd’hui une grande liste de jeux qui fonctionnent sur le Steam Deck, plus que la plupart des gens ne pourraient faire en une vie, et c’est une très bonne chose pour les joueurs, peu importe leur profil et leurs habitudes. Ceci devrait aussi très intéressant pour toutes celles et ceux qui attendent encore que leur Steam Deck ne leur soit livré, Valve ayant augmenté la cadence production ces derniers mois. Si vous réservez la vôtre maintenant, vous devriez la recevoir avant la fin de l’année.

Et dans le même temps, Valve a révélé le top 10 des jeux les plus joués sur Steam Deck en août. Parmi ceux-ci, Elden Ring, Marvel’s Spider-Man Remastered, MultiVersus et Vampire Survivors.

Oh hey, another big milestone – we just passed 5,000 tested Verified and Playable titles on Steam Deck! Plenty more to go (so many games on Steam), but just wanted to take a moment to celebrate! 🎉 pic.twitter.com/el7iBWdEo8 — Steam Deck (@OnDeck) August 30, 2022