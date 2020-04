Valorant : un portage sur iOS et Android serait dans les plans de Riot Games

La bêta fermée de Valorant sur PC tease une potentielle arrivée du jeu de tir tactique à la première personne sur les smartphones.

Comme pour Legends of Runeterra, Teamfight Tactics et prochainement League of Legends : Wild Rift, l’éditeur américain Riot Games pourrait proposer une version mobile de Valorant après son lancement sur PC durant l’été. Deux internautes prouvent d’ailleurs sur les réseaux sociaux que tout est a priori déjà prévu depuis le début. En mode tablette sur un ordinateur portable, la nouvelle licence des créateurs de League of Legends adopte une interface pensée pour les smartphones et même les tablettes. Enfin, en dataminant les fichiers du jeu, il est possible de trouver des icônes adaptées pour les mobiles. Des indices beaucoup trop évidents pour que cela ne soit qu’un heureux hasard.

A noter qu’au début du mois, le lead designer Trevor Romleski ouvrait la porte à une arrivée de Valorant sur consoles ou mobiles : “Notre attention pour le moment est sur PC. Nous sommes ouverts à l’idée d’explorer de nouvelles opportunités pour d’autres plateformes, mais à l’heure actuelle, notre objectif est le PC.”

Riot Games prépare ses plans eSport pour Valorant

Whalen “Magus” Rozelle, directeur eSport chez Riot Games, annonce que la scène eSport autour de Valorant se basera sur trois piliers :

Intégrité : Nous voulons que tous nos professionnels aient la même chance d’atteindre le plus haut niveau sur le seul fondement de leurs mérites. Nous travaillerons sans relâche pour nous assurer que les parties sont remportées ou perdues selon les compétences des joueurs et leur travail d’équipe plutôt que sur des facteurs extérieurs

Accessibilité : Nous voulons créer l’expérience de diffusion la plus qualitative possible, montrant la créativité, le travail d’équipe et les moments décisifs que nous aimons dans ce jeu. Nous voulons attirer de nouveaux fans vers l’eSport sans jamais perdre de vue les fans de longue date

Authenticité : Nous savons que cet eSport vous appartient. Nous espérons le construire tous ensemble, avec vous. Nous voulons que l’eSport de Valorant grandisse avec cette communauté tout en découvrant sa propre voix, ses talents, ses stars

Partenariats et compétitions avec Valorant, Riot Games détaille la structuration eSport

Il précise également vouloir faire des partenariats et explique comment les joueurs peuvent s’organiser pour les compétitions : “Nous ne cherchons pas à forcer les choses, sans savoir ce qui est le mieux pour les fans d’eSport. Notre but initial est donc de former des partenariats avec des joueurs, des créateurs de contenu, des organisateurs de tournoi et des développeurs afin qu’ils nous aident à construire notre écosystème. Cela commence avec notre guide des compétitions de Valorant, qui est conçu pour aider les organisateurs à comprendre notre approche des tournois tiers. Ils pourront ainsi préparer les événements en toute confiance, tout en laissant un espace à une scène amateur où de nouveaux talents pourront éclore. De plus, nous avons ouvert les appels à produits numériques sur le portail des développeurs de Riot. Ce portail est l’endroit où les développeurs peuvent commencer une conversation sur les outils qu’ils veulent construire. Il sert aussi de canal par lequel nous pouvons échanger des idées quand de nouvelles fonctions sont disponibles en ligne.“