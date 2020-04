Valorant : tout savoir sur l’accès à la bêta fermée et les drop de clé

Les conseils de Riot Games pour accéder facilement et rapidement à la bêta fermée de Valorant en obtenant des drop de clé.

Avec déjà déjà plus d’1,7 million de spectateurs sur Twitch, la bêta fermée de Valorant fait mieux que la Coupe du Monde 2019 de Fortnite et Championnat du monde 2019 de League of Legends. Mais ce n’est pas pour autant le record absolu pour un jeu. Ce dernier est détenu par le plus célèbre des MOBA (arène de bataille en ligne) de l’éditeur américain Riot Games, à savoir… League of Legends. En incitant les fans à rejoindre Twitch en associant l’ouverture de la bêta au visionnage de divers streams, les audiences ne pouvaient qu’augmenter au fil des jours surtout en cette période de confinement.

Riot Games a d’ailleurs souhaité revenir sur quelques points concernant la bêta fermée de son jeu de tir tactique free-to-play : “Nous voulons proposer une expérience de jeu précise et compétitive avant tout, même si cela nous oblige à limiter le nombre de joueurs pour le moment. Nous ne mettrons pas la qualité du jeu en péril dans le but de laisser un maximum de personnes jouer. Cela signifie que nous allons continuer à faire attention au nombre de joueurs pouvant participer à la bêta fermée pendant les jours et semaines à venir. Même si de nombreux joueurs y auront accès, nous ne pourrons pas satisfaire la demande actuelle. L’engouement va peut-être se calmer (après tout, c’est un nouveau jeu), mais nous n’allons pas l’ignorer. Encore une fois, nous sommes conscients de cette demande et nous faisons tout notre possible pour y répondre dans le contexte actuel.”

Drop de clé Valorant

Vous devez associer votre compte Riot à votre compte Twitch

Vous devez regarder des streams sur Valorant où les drops sont activés comme par exemple ceux de Gotaga, Mickalow, Zerator, Doigby ou encore Lutti et Skyyart

Vous êtes éligible pour recevoir un accès à la bêta fermée après avoir visionné des contenus liés à Valorant pendant environ deux heures sur Twitch (mobile, tablette, ordinateur)

Le temps de visionnage a un rendement décroissant

La sélection est aléatoire, mais ceux qui ont regardé des streams pendant plus longtemps auront une “chance” plus importante

Pas de reset de l’éligibilité aux drops

Inutile de regarder plusieurs streams en même temps pour maximiser ses chances

Vous n’avez pas besoin d’être sur un stream au moment de la réception d’un drop. Vous serez éligible pour chaque nouvelle vague d’accès et vous recevrez une notification si vous avez été choisi

Le nombre de joueurs sur la bêta fermée de Valorant est basé sur la capacité des serveurs de Riot Games. Il augmentera progressivement afin que chaque joueur ait la meilleure expérience possible in-game

Le problème de doubles drops sur Twitch est lié à une erreur d’affichage dans les notifications. Cela ne prive en aucun cas une autre personne de son accès

Il est interdit d’acheter et vendre des comptes avec un accès à la bêta fermée de Valorant, ils seront bannis si les équipes de Riot Games découvrent ce genre d’activité illégale

Le support ne peut pas fournir des clés aux joueurs

Des filtres sont mis en place pour distinguer les vrais viewers de bots

Ceux qui ont regardé des streams de Valorant jour et nuit dans l’espoir de recevoir un drop pourront recevoir quelques récompenses d’ici les prochaines semaines

