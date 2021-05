Valorant : Riot va enregistrer les chats vocaux pour lutter contre les joueurs toxiques

Le jeu vidéo en ligne peut offrir de très bonnes expériences mais il est aussi possible de jouer avec des joueurs irrespectueux, des joueurs "toxiques" qui viennent plomber totalement les parties. Les éditeurs n'en veulent pas.

Les jeux vidéo en ligne permettent aux joueurs de se retrouver pour ensemble ou les uns contre les autres. En solo ou en équipes. Mais comme toujours, dès lors qu’il y a une dimension purement humaine, les comportements se reflètent dans le jeu. Et cela ne se passe parfois pas bien. Insultes, menaces, mauvaises actions en jeu, etc. Des joueurs toxiques dont les éditeurs et développeurs des jeux se passeraient volontiers… Riot Games a ainsi décidé de prendre des mesures pour offrir un environnement plus serein aux joueurs de Valorant.

Riot va enregistrer les chats vocaux des joueurs de Valorant

Nombreux sont les jeux en ligne à souffrir du problème des joueurs toxiques. C’est malheureusement un problème ne disparaîtra jamais vraiment, mais les développeurs peuvent implémenter des mesures pour tenter de les réduire au maximum. C’est précisément ce qu’espère faire le studio Riot avec son jeu Valorant. L’entreprise vient d’annoncer une nouvelle initiative impliquant notamment l’enregistrement des chats vocaux.

pour lutter contre les comportements toxiques

Dans une mise à jour de leurs conditions d’utilisation, l’on apprend ainsi que le studio pourra enregistrer les chats vocaux du jeu. Cependant, Riot insiste sur le fait qu’il n’écoutera les chats enregistrés que dans le cas où un signalement a été effectué. Autrement dit, ces enregistrements seront utilisés comme preuve dans l’éventualité où un joueur se retrouve accusé de comportement toxique par un autre joueur.

Le système est actuellement encore en cours de développement, mais Riot a d’ores-et-déjà annoncé la chose pour informer sa communauté. Il sera lancé en version bêta en Amérique du Nord dans un premier temps avant d’être étendu à d’autres régions du monde et d’autres langues. À noter, cela ne s’applique qu’au système vocal du jeu. Autrement dit, si vous ne voulez pas que vos chats vocaux soient enregistrés, il vous faudra passer par un service tiers comme Discord.

Toujours est-il que le fait que Riot mette en place un tel système devrait inciter davantage de joueurs à utiliser le chat vocal du jeu dans la mesure où cela offrira une mesure de protection supplémentaire face à ces joueurs au comportement toxique…