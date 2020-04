Valorant : Riot répond aux craintes concernant son système anti-triche

Valorant est le dernier jeu en date du studio Riot Games, à qui l'on doit notamment League of Legends. Le titre est en bêta fermée quelques semaines et les joueurs s'inquiètent notamment du système anti-triche déployé par le studio.

Ces derniers jours, certains joueurs de Valorant s’inquiètent du fait que le système anti-triche du jeu (vgk.sys) démarre dès que vous allumez votre ordinateur. Aujourd’hui, Riot Games, qui développe ce jeu de tir à la première personne, publie un communiqué expliquant pourquoi ce système anti-triche fonctionne ainsi et assure que ce dernier ne collecte aucune information personnelle.

Riot Games donne quelques explications concernant le système anti-triche de Valorant

La technologie anti-triche mise au point Riot pour ce jeu s’active au démarrage de l’ordinateur pour empêcher toute activation de logiciels de triche avant même que le jeu ne soit lancé. Vous pouvez bien évidemment désinstaller le driver vgk.sys si vous le souhaitez mais le jeu ne se lancera pas sans. Si tel devait être le cas, le client Riot ne reconnaîtra pas votre PC comme une machine de confiance. Selon le studio, les seules données collectées sont celles concernant le jeu. Et de précise que le driver ne scanne rien quand le jeu ne tourne pas.

Le driver démarre avec le PC mais ne collecte aucune donnée personnelle

“Impossible de rentrer dans les détails techniques de ce système de risque de compromettre Vanguard mais nous allons vous en dire autant que possible… et nous pouvons vous assurer que tout le processus a été analysé par des experts en sécurité en interne et des indépendants”, peut-on notamment lire dans le communiqué. Et dans une tentative de rassurer davantage encore quant au respect de la vie privée, Riot Games a aussi étendu son programme de bug bounty en ajoutant une catégorie spéciale couvrant les découvertes de failles sur ce système anti-triche, avec des récompenses plus élevées que d’ordinaire.