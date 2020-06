Valorant : Riot Games n’est pas contre une sortie sur les consoles de Sony, Microsoft et Nintendo

Le studio américain Riot Games a d'ores et déjà conçu des prototypes de Valorant pour les consoles de salon, mais rien ne dit que cela prendra forme de manière officielle d'ici les prochains mois.

Si une équipe de Riot Games travaille sur League of Legends : Wild Rift sur mobiles et consoles depuis maintenant plusieurs mois, il se murmure qu’une deuxième équipe travaille sur un portage de Valorant pour les consoles de salon du moment, à savoir PS4, Xbox One et Nintendo Switch voire peut-être même PS5 et Xbox Series X. Si des fichiers de la bêta listait des versions mobiles et consoles, Anna Donlon, directrice exécutive du FPS compétitif, a confirmé qu’il y avait des tests : “Nous sommes en effet en train de prototyper ça. Mais il y’a une manière de jouer à ce jeu, une manière de l’expérimenter que nous ne sommes pas entièrement sûrs de retranscrire complètement sur consoles. Si nous sentons que nous pouvons offrir cette expérience sur ces plateformes, nous le ferons, absolument. Mais nous voulons vraiment que Valorant représente un certain type de gameplay et un certain type d’expérience. Ce n’est pas un non définitif dans l’immédiat. Mais ce n’est pas notre objectif premier. Si nous devons le faire, ce serait forcément retardé pour le faire correctement.”

La version console de Valorant doit vendre la même expérience que sur PC

Anna Donlon a expliqué dans son entrevue avec GameSpot que le cœur de Valorant est son “fort niveau d’intégrité compétitive” (eSport), et ses concepteurs s’inquiètent du fait que les joueurs aient l’impression que quelqu’un pourrait avoir un avantage injuste en fonction de la plateforme sur laquelle ils jouent. Une éventuelle version console de Valorant devrait donc permettre à tous les joueurs de vivre la même “expérience” Valorant. Pour mémoire, le free-to-play Valorant est disponible exclusivement sur PC depuis mardi dernier avec la version 1.0.