Valorant : Riot Games explique le fonctionnement du système anti-triche Vanguard

Avec le logiciel Vanguard, les développeurs de l'éditeur américain Riot Games veulent empêcher les tricheurs de sévir en masse sur Valorant.

Développé spécialement pour Valorant (tout savoir sur l’accès à la bêta fermée et les drops de clés), le système destiné à détecter toute forme de triche dans le FPS compétitif de Riot Games se permet de rester actif même en dehors du jeu, ce qui inquiète de plus en plus les joueurs alors que la bête fermée est toujours en cours sur PC. Si certains y voient là une potentielle faille de sécurité à cause d’un logiciel beaucoup trop intrusif (récolte des données personnelles, détourné et considéré comme un malware ou un rootkit), d’autres ont assisté à une baisse de performances sur différents jeux.

Réaction de Riot

Suite aux mauvaises réactions sur les réseaux sociaux et plateformes du type Reddit, le chef du service anti-triche de Riot, Paul “Arkem” Chamberlain a décidé d’apporter des précisions sur Vanguard et son utilisation : “Oui, nous utilisons un driver au démarrage du système, il ne scanne rien (sauf si le jeu est en cours d’exécution), il est conçu pour prendre le moins de ressources système possible et il ne communique pas avec nos serveurs. Vous pouvez le supprimer à tout moment. Vanguard dispose d’un kernel appelé vgk.sys (similaire aux autres systèmes anti-triche), c’est la raison pour laquelle un redémarrage est nécessaire après l’installation. Il ne considère pas l’ordinateur comme fiable à moins que le driver ne soit chargé au démarrage du système (cette partie est moins courante pour les systèmes anti-triche). C’est parfait pour arrêter les tricheurs (…) Nous avons essayé d’être très prudents avec la sécurité du driver (…) Vanguard ne collecte ni ne nous renvoie aucune information sur votre ordinateur. Toute analyse de détection de tricherie sera effectuée par le composant non pilote uniquement lorsque le jeu est en cours d’exécution. Il peut être désinstallé à tout moment et le composant pilote ne collecte aucune information sur votre ordinateur et ne communique pas du tout sur le réseau. Nous pensons que c’est un outil important dans notre lutte contre les tricheurs, mais l’important est que nous sommes là pour que les joueurs puissent avoir une bonne expérience avec Valorant et si nos outils de sécurité font plus de mal que de bien, nous les supprimerons (et essaierons autre chose). Pour l’instant, nous pensons que c’est le bon choix.”

Les premiers joueurs professionnels sur Valorant, le FPS compétitif de Riot Games