Valorant : Riot Games dévoile les chiffres de la bêta fermée

Un point sur la bêta fermée de Valorant sur PC avant le lancement de la version complète.

Désormais à l’arrêt depuis la fin de la semaine dernière, la bêta fermée de Valorant a réalisé des audiences surprenantes, notamment en période de confinement, ce qui a subjugué Anna Donlon, productrice exécutive du FPS tactique de Riot Games : “On est stupéfait par le niveau d’enthousiasme, de passion et de soutien de la part de la communauté Valorant ces derniers jours, en amont du lancement. Notre volonté en tant qu’équipe était que nos années d’efforts et de travail nous permettent de gagner la confiance et le respect de la communauté des jeux de tirs, et nous sommes vraiment impatients de lancer le jeu le 2 juin prochain !”

Malgré la crise sanitaire qui est arrivé sans véritablement crier gare, Riot Games a souhaité respecter ses engagements auprès de la communauté de Valorant en offrant dès le début du mois d’avril un accès à la bêta fermée à de nombreuses régions du monde, comprenant le Brésil, l’Europe, la Corée, l’Amérique Latine, l’Amérique du Nord, la Russie et la Turquie

Les chiffres de la bêta fermée de Valorant

6 patchs/correctifs

1244 bugs corrigés, dont 383 grâce aux retours des joueurs

7786 comptes de tricheurs qui ont tenté de revenir mais qui ont été renvoyés à nouveau parce qu’ils étaient ban hardware

17 centres de données sollicités dans le monde

2409 crashs de serveurs

Presque 3 millions de joueurs connectés quotidiennement

Plus de 470 millions d’heures de stream vues sur Twitch et AfreecaTV

Record d’audience sur Twitch avec 34 million d’heures vues en 24h

1.7 million de spectateurs en simultané (seconde place du podium derrière le record de Riot Games lors de la finale du Championnat du Monde de League of Legends en 2019)

Valorant, le lancement est planifié pour demain sur PC

La sortie officielle de Valorant sera bien encadrée : “Avec un gameplay ultra-précis et une intégrité compétitive garantie dans Valorant, Riot Games s’investit pour offrir une expérience sans précédent, avec un support technique de qualité incluant des serveurs 128-tick dédiés pour l’intégralité des joueurs, un code personnalisé intégré pour assurer un enregistrement des impacts précis, une architecture de jeu sur serveur officiel et un logiciel propriétaire de détection et prévention anti-triche dès le premier jour.”