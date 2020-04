Valorant : Riot dévoile les détails de son mode compétitif

Le FPS du moment est très certainement la création du studio Riot Games, Valorant. Un jeu nerveux déjà très populaire. Aujourd'hui, le développeur a décidé de dévoiler en détail le futur mode compétitif du jeu. Voici donc tout ce que l'on sait.

Les joueurs de Valorant pourront bientôt éprouver leurs skills de manière officielle. Riot Games vient en effet d’annoncer l’arrivée prochaine d’un mode compétitif dans son FPS déjà très populaire. Celui-ci arrivera “peu de temps après” la mise à jour 0.49. Les premiers joueurs à y avoir accès seront ceux de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

Riot Games détaille le mode compétitif de Valorant

Si le studio a effectivement dévoilé nombre de détails concernant ce mode de jeu, il précisait aussi d’emblée que c’est un travail en cours. Autrement dit, l’ensemble fera encore régulièrement l’objet de modifications, le temps de trouver un premier équilibre. Et de préciser que durant toute la période de bêta fermée, il y aura certaines “courtes périodes” durant lesquelles le matchmaking compétitif sera inaccessible, ceci pour prendre le temps d’intégrer les retours de la communauté. Voici donc sans plus attendre tout ce que l’on sait actuellement concernant ce mode.

Tout d’abord, pour pouvoir avoir accès au mode compétitif, il faudra avoir joué 20 parties non classées. Une fois cela fait, vous pourrez faire la queue pour une partie classée avec jusqu’à quatre autre joueurs, lesquels ne seront pas espacés de deux rangs maximum. Si vous jouez à Overwatch ou à League of Legends – du même studio – en mode compétitif ces derniers temps, le système de Valorant vous sera très familier. Au total, huit rangs : Mercenaire, Soldat, Vétéran, Héros, Légende, Mythique et enfin Immortel. Excepté pour ce dernier, chacun contient trois divisions qu’il faudra passer pour progresser au rang suivant.

Notamment son système de rangs et l’analyse du comportement pendant les parties

Le studio déclare aussi avoir mis en place un système pour éviter le smurfing – une pratique qui voit les meilleurs joueurs créer de nouveaux comptes pour pouvoir jouer contre des adversaires moins expérimentés -. En effet, à mesure que vous progressez, outre les résultats des parties, les serveurs enregistrent votre comportement, votre manière de jouer pendant les combats, pour donner davantage de valeur au facteur décisif d’une partie. Ceci pour empêcher les joueurs de jeter un match, un gros problème que l’on retrouve notamment dans League of Legends. Lorsque Valorant sera officialisé, cet Été normalement, Riot Games réinitialisera tout le classement.