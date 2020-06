Valorant : les tricheurs de la bêta sont toujours bannis, Riot Games avait prévenu

Les joueurs bannis pendant la bêta de Valorant le sont toujours malgré le lancement de la version 1.0 sur PC.

Avec l’aide du système anti-triche Vanguard, le studio américain Riot Games a recensé environ 9000 tricheurs pendant la bêta fermée de Valorant. Ils ont tous été bannis, que cela soit les revendeurs de clés ou les utilisateurs de divers logiciels pour améliorer leurs performances (aimbot, wallhack). Si Paul Chamberlain, le chef de l’équipe anti-triche de Valorant, est intransigeant sur les tricheurs, certains comptes pourraient se faire débannir d’ici les prochaines semaines : “Tous les comptes bannis pour triche le sont de manière permanente. La plupart des bannissements de compte pour triche sont liés à un bannissement du matériel utilisé, ce qui veut dire qu’on traque leurs âmes à travers le temps et l’espace et on les bannit encore s’ils essayent de revenir dans le jeu avec une fausse moustache. Je ne peux pas trop en dire ici, mais je peux préciser que ces bannissements ne sont pas tous irrémédiables, et on enquête dessus régulièrement pour en lever certains. Pour la sortie, nous avons revus tous les bannissements matériel existants et annulés la peine des coupables les moins importants. Nous ne comptons pas retirer d’autres bannissements matériel avant notre prochaine enquête.”

Riot Games teste les hackers avec Vanguard

Paul Chamberlain a fait savoir que le système anti-triche Vanguard de Valorant était très solide et très sévère. Néanmoins, une récompense de 100.000 dollars sera accordée à toute personne qui trouvera une faiblesse ou plusieurs faiblesses dans Vanguard afin de l’améliorer pour lutter face aux nouvelles formes de tricheries.