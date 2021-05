Valorant : le mode Réplication permet de jouer tous avec le même Agent

Valorant se dote d'un nouveau mode de jeu baptisé Réplication. Dans ce dernier, les équipiers décident d'un Agent à jouer. Ils seront alors tous identiques pour la partie.

Les jeux en ligne, quels qu’ils soient, doivent souvent proposer de nouveaux contenus, et de nouvelles mécaniques, s’ils veulent garder leurs joueurs et en attirer de nouveaux. C’est le cas, bien évidemment de Valorant. Aujourd’hui arrive un nouveau mode de jeu, baptisé Réplication. Celui-ci permet à toute une équipe de jouer avec le même Agent.

Valorant propose un nouveau mode de jeu, Réplication

Si vous cherchez à maîtriser un Agent en particulier dans Valorant, voici votre chance. Avec la mise à jour 2.09, Riot Games introduit le mode de jeu Réplication. Voyez ce mode comme l’équivalent du “Un pour tous” de League of Legends. Au début d’une partie, vos coéquipiers et vous votez pour un seul et unique Agent que vous voulez jouer. L’équipe adverse fait de même. Ce qui devrait permettre des choses assez dingues. Vous voulez tous jouer Killjoy pour placer une armée de tourelles ? Vous pouvez. Vous voulez cinq Brimstone pour enfumer toute la map ? Vous pouvez aussi.

Pendant deux semaines, toute votre équipe pourra incarnera le même Agent

“Avec réplication, nous voulons créer de la nouveauté en ouvrant les possibilités aux joueurs, en leur permettant de tout repenser tout en mettant en avant les capacités des Agents”, déclarait Kyle Powell, l’un des designers du jeu. Avec ce nouveau mode, “nous avons créé de nombreuses tactiques absolument délirantes qui n’attendent qu’à être découvertes.”

Et dans la mesure où le fait de permettre à une équipe entière de jouer le même personnage ouvre la porte à un abus de la flashbang, Riot introduit aussi un nouveau status “flashguard”. Si votre personnage se fait flasher deux fois en moins de quatre secondes, vous serez protégé de cet effet pendant cinq secondes. Cela signifie qu’une équipe composée de cinq Phoenix ne pourra utiliser la capacité Curveball pour maintenir votre équipe aveugle. Mais rien ne les empêche par contre de transformer le sol en lave.

Que vous gagniez ou perdiez, vous et vos équipiers gagnerez le même nombre de crédits après chaque partie. Vous en obtiendrez ainsi 900 après la première, puis 2 400, 3 900 et enfin 6 000. De plus, toutes vos capacités, excepté l’ultime, seront rafraîchies à chaque round. Pour l’ultime, vous gagnerez un point au début de la phase d’achat. Le mode Réplication sera disponible pendant deux semaines, il remplacera pendant cette période le mode Intensification.