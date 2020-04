Valorant : le mode Compétition est prêt

La bêta fermée de Valorant sur PC évolue petit à petit avec des mises à jour régulières pour satisfaire les demandes de la communauté.

Avec la mise à jour 0.49, Valorant de Riot Games passe en mode compétitif ! Après une vingtaine de parties en mode non classé, les joueurs pourront enfin obtenir des rangs en fonction du niveau affiché (Fer, Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant, Immortel ou Valorant). Evidemment, le but sera de l’augmenter en enchaînant les victoires avec style pour espérer tutoyer les sommets et devenir un joueur professionnel. A noter que les irrégularités des rangs des joueurs seront suivies avec attention afin de lutter contre le rank boosting et les smurfs. Les tricheurs sont prévenus. Afin d’éviter tout déséquilibre, les joueurs qui veulent s’amuser en équipe devront avoir au maximum deux rangs supérieurs.

Le mode Compétition de Valorant est disponible sur la bêta fermée

Si le rang sera réinitialisé au lancement de la version finale du FPS tactique en 5v5, les développeurs de Riot Games annoncent qu’ils pourront désactiver temporairement le mode Compétition pendant la bêta : “Vos performances personnelles auront un impact plus important sur les premières évaluations de votre niveau de jeu, mais leur importance diminuera progressivement, tandis que celle des victoires augmentera, le temps pour nous d’analyser votre talent. Le mode Compétition examine également à quel point vos victoires ou défaites sont écrasantes. La raison à cela est simple : nous voulons vous donner une bonne raison de faire de votre mieux pendant toute la durée de vos parties.Pour ceux qui se hisseront jusqu’au rang Valorant, la victoire finale et la façon dont vous remportez/perdez des parties seront les seuls facteurs pris en compte, car nous estimons que si vos équipiers et vous êtes arrivés au plus haut niveau de jeu, c’est parce que vous l’avez mérité.”

Les modifications d’équilibrage et les correctifs de Valorant