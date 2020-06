Valorant : le FPS free-to-play de Riot Games passe en version 1.0

Riot Games introduit le lore de Valorant avec un court-métrage d'animation mettant en scène les Duellistes Jett et Phoenix.

Après une bêta fermée de plusieurs mois, Valorant est désormais accessible à tout le monde sur PC, et ce gratuitement, avec son passage en version 1.0. Comme dans Counter-Strike, le titre de Riot Games oppose deux équipes de cinq joueurs lors de parties en 24 manches gagnantes. Un camp attaque pendant que l’autre défend. Néanmoins, la particularité du gameplay réside dans le fait que les personnages de ce jeu de tir compétitif disposent de différents pouvoirs spéciaux. A noter que les cartes ont été conçues pour la compétition.

Le studio américain précise : “Valorant est gratuit et optimisé de façon à pouvoir fonctionner sur une large variété de PC, ce qui permet aux joueurs du monde entier de s’affronter. Comme le prouve la qualité exemplaire des serveurs du jeu, de l’infrastructure mondiale et de la technologie anti-triche propriétaire, on s’engage à préserver les valeurs fondamentales des jeux de tir tactiques et à offrir une expérience compétitive à l’intégrité sans faille.”

Valorant – Duelists, une cinématique pour célébrer le lancement

Repoussez les limites avec Valorant : “C’est un jeu de tir tactique en 5v5 dans lequel vous devez poser ou désamorcer le spike pour être la première équipe à gagner 13 manches. En plus de vos armes, vous devez choisir un agent dont les compétences aussi polyvalentes que mortelles vous aident à briller dans diverses situations. La créativité est votre meilleure arme.”