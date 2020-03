Valorant : la bêta fermée sera lancée dès la semaine prochaine sur PC

Riot Games dévoile des informations sur la bêta fermée de Valorant, un nouveau jeu de tir tactique.

En raison du coronavirus (Covid-19), seuls les joueurs européens, canadiens, américains, russes et turcs pourront mettre la main sur la très attendue bêta fermée de Valorant : “Pour le moment, l’accès est limité aux joueurs venant d’Europe, du Canada, des États-Unis, de Russie et de Turquie. L’objectif est d’ajouter plus de régions progressivement si les problèmes de logistique liés au lancement d’une bêta pendant une épidémie mondiale nous le permettent (…) Veuillez noter que le nombre de personnes que nous accueillerons dépendra de la capacité actuelle du serveur. Néanmoins, nous vous encourageons tous à vous inscrire, car nous accepterons plus de personnes à mesure que nos capacités d’accueil augmentent. Le nombre de joueurs augmentera en fonction de notre programme d’activation des serveurs régionaux supplémentaires.”

Closed beta begins April 7 with EU and NA. More regions to come as we deploy server infrastructure. Learn how to get in line: https://t.co/Q13KQImW03 pic.twitter.com/hp2hT3EXyR — VALORANT (@PlayVALORANT) March 30, 2020

La progression dans la bêta fermée de Valorant (prévue pour le 7 avril prochain) ne sera pas conservée au lancement de la version complètement, néanmoins les “Valorant Points” achetés seront remboursés avec un bonus non négligeable : “Si vous achetez 10.000 VP pendant la bêta fermée, vous aurez 12.000 VP lors de sa sortie. Cela s’applique également pour les plus gros packs“. A noter que les créateurs de League of Legends ont décidé de collaborer avec la plateforme de streaming Twitch pour offrir aux fans un accès à la bêta fermée de sa nouvelle création qui va chercher à révolutionner le domaine du FPS compétitif.

Riot Games vise une sortie de Valorant pour l’été

Si Valorant doit sortir dans les prochains mois sur PC, il n’est pas impossible que les plans puissent changer : “Nous visons toujours une date de sortie pendant l’été 2020 (oui, ce n’est pas très précis) et souhaitons que la bêta fermée soit la plus courte possible tout en ajoutant des régions supplémentaires. Cela dit, si nous recevons beaucoup de retours inattendus de la part des joueurs pendant cette période, nous réévaluerons la situation.”