Valkyrie Elysium s’inspire de la mythologie nordique pour présenter une histoire originale

Invoquée par Odin pour sauver le monde, une nouvelle Valkyrie s'est vu confier pour mission de purifier les âmes errant dans Midgard.

Premier action-RPG de la licence, Valkyrie Elysium met en scène la mort de l’Humanité et l’existence des dieux à travers une vision du monde inspirée par la mythologie nordique. Bien que fidèles aux jeux orignaux, les combats ont évolué. Ils sont désormais plus intuitifs et tridimensionnels. Outre les Einherjar qui combattent aux côtés de Valkyrie, des mouvements spéciaux familiers de la franchise et le système de combos sont restés. De nouveaux éléments ont été ajoutés afin que les joueurs puissent prendre part à des affrontements variés et riches en action. Bon à savoir, les musiques magistrales de Motoi Sakuraba permettront de rythmer le monde de Valkyrie Elysium avec ses somptueux décors.

Valkyrie Elysium est une exclusivité temporaire pour les consoles PlayStation

Développé par le studio Soleil, Valkyrie Elysium arrivera sur PS5 et PS4 le 29 septembre prochain puis sur PC (Steam) le 11 novembre 2022.

A noter que Valkyrie Profile : Lenneth, premier opus sur PSP, sera porté sur PS5 et PS4. Il sera disponible dans l’édition deluxe numérique de Valkyrie Elysium avec Svartaljr, l’épée de la déesse des Enfers, et 72 heures d’accès anticipé. Des bonus de précommande seront également proposés sur chaque plateforme (Alscir, l’épée du dieu de la lumière, et un avatar sur PS5 et PS4 ou 72 h d’accès anticipé et des fonds d’écran originaux sur Steam.)