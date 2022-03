Valkyrie Elysium : retour du célèbre RPG qui s’inspire de la mythologie nordique

Le nouveau volet de la licence Valkyrie propose une histoire originale dans un monde au bord de la destruction et rempli de dangers, théâtre de combats nerveux et haletants avec une expérience de gameplay inédite.

Missionnée par le Père de Tout, chef des dieux et de l’intégralité de la création, à s’occuper du destin de la planète, une jeune Valkyrie va devoir affronter de nombreux ennemis et utiliser tout un arsenal d’armes et de magie, ainsi que compter sur ses alliés, pour empêcher l’arrivée du Ragnarök, à savoir la destruction du monde.

Un trailer pour Valkyrie Elysium

Valkyrie Elysium sortira dans le courant de l’année sur PS5, PS4 et PC. Les éléments classiques du système de combat de la licence, comme les attaques finales et les systèmes de combo, laisse place à des commandes pensées pour le genre action-RPG. A noter que Motoi Sakuraba s’occupe encore et toujours des musiques, tandis que Yuya Nagai de CyDesignation est en charge des principaux chara-designs.