Vader Immortal : un portage sur le PlayStation VR de la PS4 est annoncé pour cet été

Le PlayStation VR va accueillir dans le courant de l'été le jeu en réalité virtuelle Vader Immortal : A Star Wars VR Series du studio ILMxLAB.

Uniquement disponible sur les Oculus Quest et Oculus Rift de Facebook (Oculus VR) depuis pratiquement un an, l’expérience Vader Immortal : A Star Wars VR Series en trois parties arrivera d’ici les prochains mois sur le casque de réalité virtuelle de Sony dans une édition complète avec l’extension Lightsaber Dojo qui permet de déverrouiller les sabres laser de Dark Maul, Ahsoka Tano, Luke Skywalker et Kylo Ren. ILMxLAB précise que Vader Immortal a été acclamé par la presse et les fans pendant de nombreux mois. Ces derniers ont pris plaisir à jouer le rôle d’un contrebandier sensible à la Force qui deviendra rapidement un apprenti de Dark Vador.

Just announced! #VaderImmortal: A Star Wars VR Series is coming to @PlayStation VR. Step into Darth Vader's fortress and learn what secrets it holds with the complete series, launching this summer. More details: https://t.co/nzsTCIJRj6 #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/e6VLPR0gXD — ILMxLAB (@ILMxLAB) May 4, 2020

“Nous sommes très heureux de nous associer à Sony pour amener Vader Immortal sur le PlayStation VR“, a déclaré Mark Miller, executive creative producer chez ILMxLAB. “Je ne me lasse jamais de voir les gens réagir lorsque Dark Vador s’approche d’eux, les suit du regard et leur parle directement. Nous sommes impatients de partager cette expérience avec un public plus large.”

Un trailer pour Vader Immortal : A Star Wars VR Series

Ce spin-off en VR se situe entre le troisième et la quatrième film de la franchise Star Wars. Pour mémoire, David S. Goyer (Call of Duty : Black Ops, The Dark Knight, Star Wars : Secrets of the Empire) a supervisé le projet comme producteur exécutif et scénariste.