Vader Immortal arrive sur le PSVR le 25 août

Star Wars est une énorme licence, avec des produits dérivés dans tous les domaines ou presque. La saga de George Lucas vit évidemment via les jeux vidéo. Et les amateurs de réalité virtuelle pourront bientôt s'essayer à Vader Immortal sur PSVR.

Les fans de Star Wars et de réalité virtuelle qui n’ont pas de PC suffisamment costaud pour la réalité virtuelle auront bientôt une nouvelle option pour profiter de Varder Immortal. Le titre sera en effet bientôt disponible sur PlayStation VR. Pour être plus précis, le jeux arrivera le 25 août. Prêt à manier le sabre laser ?

Vader Immortal arrive sur PSVR le 25 août

Vader Immortal est disponible sur PC depuis quelque temps maintenant. À compter du 25 août, il sera donc disponible aussi sur PlayStation VR. Et comme nous l’avions déjà appris au printemps, l’intégralité de ce jeu épisodique sera disponible dans un seul et même package. Les trois épisodes et le Lighsaber Dojo réunis dans un même achat.

Une nouvelle option pour découvrir le jeu

Durant son PlayStation State of Play, Sony a montré un bref trailer du jeu, un trailer qui n’offre pas vraiment de nouvelles informations sur ce titre mais la bonne nouvelle c’est que nous savons déjà que c’est une belle réussite, et une bonne démonstration pour la réalité virtuelle. Les amateurs de Star Wars et de réalité virtuelle en auront pour leur argent. Et celles et ceux qui ne connaissent pas la technologie pourront découvrir tout cela. On attend cependant de voir quand ce jeu se comportera avec un système PSVR bien moins évolué que ce qui est actuellement disponible sur PC. Rendez-vous à partir du 25 août pour de premier éléments de réponse.