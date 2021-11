Vaas : Folie, le premier DLC de Far Cry 6

Ubisoft fait revenir le méchant culte Vaas Montenegro.

Le comédien canadien Michael Mando reprend le rôle de Vass dans une toute nouvelle expérience die and retry inspirée du genre roguelite : “Ne disposant au départ que d’un simple pistolet pour se défendre, les joueurs devront trouver de nouvelles armes et débloquer des bonus pour devenir plus forts et progresser dans les profondeurs de l’esprit torturé de Vaas. Mêlant action intense et narration, cette extension offrira une occasion unique de mieux comprendre le passé du personnage, ses démons intérieurs et ses motivations.”

He’s back! #VaasInsanity DLC available worldwide Nov 16 as part of #FarCry6 Tag your ride or die ☠️ pic.twitter.com/BXwVc8Ukcl — Michael Mando (@MandoMichael) November 10, 2021

Le DLC Vaas : Folie de Far Cry 6 sera disponible le 16 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna, Ubisoft+ ainsi que sur PC en exclusivité sur l’Epic Games Store.