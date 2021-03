V1 Interactive : le studio du co-créateur de la saga Halo va mettre la clé sous la porte

Malgré l’aide de Private Division, le label indépendant de Take-Two Interactive, le shooter tactique Disintegration n’a jamais rencontré le succès espéré par Marcus Lehto, ancien directeur créatif chez Bungie. Si les serveurs du multijoueur ont été débranchés très rapidement, la campagne solo n’avait pas subi le même sort et devait même être améliorée. Néanmoins, pour éviter une banqueroute fatale, le studio indépendant à l’origine de cette nouvelle licence est amené à disparaître : “Nous sommes tristes de vous informer que V1 Interactive est officiellement en train de fermer. Nous tenons à remercier toutes les personnes talentueuses de V1, passées et présentes, qui ont contribué à rendre ces cinq dernières années merveilleuses. Et un grand merci à l’incroyable communauté qui nous a soutenus”

At V1, our priority has been to the wellbeing of our employees.

We’ve been transparent with them about the state of things for months and are making this decision now so they still have ample time to search for new jobs while being supported by our studio. https://t.co/XJbWDxazto

— Marcus Lehto (@game_fabricator) March 8, 2021