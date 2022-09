V.Hive : les avatars NFT de Team Vitality avec Tezos

L'équipe eSport française Team Vitality a développé un programme web 3.0 inédit qui offre à ses fans des expériences et des récompenses exclusives.

Par le biais d’un écosystème basé sur le “support-to-earn” totalement gratuit et utilisant la blockchain Tezos, les fans de Team Vitality qui sont détenteurs d’un V.Hive Pass ont pu mettre la main sur un V.Hive Egg – Genesis qui s’est transformé en avatar NFT. Totalement personnalisable, il est composé de sept parties, à savoir la peau du corps, le masque, les yeux, les poils, les antennes, les ailes et la bouche. Chaque partie du corps aura plusieurs variations, donnant un total de plus de 700.000 combinaisons possibles, rendant chaque avatar unique. Chaque variation d’avatar est classée selon un niveau de rareté, ce qui signifie que la rareté de chaque partie combinée donne un score de rareté global et, par conséquent, une valeur à l’avatar. Plus la combinaison de parties du corps de l’avatar est rare, plus sa valeur est élevée.

THE BEES ARE OUT OF THEIR EGGS 🐝 All avatars are unique and have degrees of rarity 👀 Check your wallet between now and 21:00 to discover your avatar!#VHiveAvatar pic.twitter.com/S1zF85pcgz — Vitality Hive (@VitalityHive) September 22, 2022

Mason Edwards, directeur commercial de la Fondation Tezos, a déclaré :

Il s’agit d’une étape importante pour la plus grande équipe d’esport en Europe, alors que les industries de la blockchain et du jeu vidéo continuent de construire un avenir centré sur les fans et les joueurs. La décision de Team Vitality de choisir la blockchain Tezos comme partenaire technique est un autre signal du secteur du jeu vidéo, établi et en pleine croissance, que les faibles émissions, l’évolutivité et la facilité d’utilisation sont les facteurs clés de la prochaine vague d’adoption des technologies blockchain. Je suis ravi de voir Team Vitality rejoindre la communauté Tezos.

Pour les fans de Team Vitality qui n’ont pas de V.Hive Pass et encore moins de V.Hive Egg – Genesis, le seul moyen d’obtenir un avatar NFT est d’en acheter un à un autre fan sur le marché secondaire. Pour mémoire, chaque avatar appartient à 100% à son détenteur et sert d’identité numérique aux fans de Team Vitality.

Des avatars NFT Team Vitality exclusifs pour certains joueurs

Une sélection de joueurs de Team Vitality a droit à ses propres avatars avec des spécifications uniques comme des tatouages : apEX et Zyw0o (CS:GO), Selfmade et Carzzy (League of Legends – LEC), Skeanz (League of Legends – LFL), BaddyG et Bonecold (Valorant – VCT), Kaydop (Rocket League) et RocKy (FIFA).