Utilisez ce timer caché d’iOS pour arrêter votre musique une fois que vous êtes endormi(e)

Certains vont rarement se coucher sans écouter et/ou regarder quelque chose sur leur iPhone. Que ce soit de la musique ou du contenu vidéo quelconque. Le problème, c’est qu’il faut s’assurer que la vidéo soit suffisamment longue pour durer le temps que vous vous endormiez, mais pas trop longue non plus. Et il faut bien s’assurer que la lecture automatique est désactivée, sans quoi YouTube continuera de lire de nouvelles vidéos tout au long de la nuit. Fort heureusement, l’iPhone dispose d’un timer caché.

Si vous avez l’habitude d’écouter de la musique ou de regarder des vidéos pour vous endormir, il vous est déjà probablement arrivé de vous endormir et de vous réveiller avec la lecture toujours en cours. Nombre d’applications de lecture de musique ou de vidéo n’ont pas de timers. Résultat de l’opération, vous êtes réveillé(e) au milieu de la nuit par ce même contenu qui vous a endormi(e). Les amateurs de podcasts ont davantage de chance, eux, dans la mesure où la fonctionnalité est plutôt standard pour ces contenus. Spotify en propose un aussi.

Bien que Apple Music et YouTube ne disposent pas d’un timer sur iPhone, il en existe un dans iOS. Apple ne met pas la fonctionnalité en avant, mais elle fonctionne très bien. Par ailleurs, 9to5Google a découvert un timer dans la dernière bêta en date d’Apple Music pour Android. Verra-t-on arriver ce timer dans iOS 16 ou la firme de Cupertino estime-t-elle que seuls les utilisateurs Android peuvent avoir besoin d’un timer avec Apple Music ?

Pratique si vous avez l’habitude de vous endormir en musique

Quoi qu’il en soit, pour l’heure, il faut se contenter de ce timer caché sur iPhone. Fort heureusement, il fonctionne avec n’importe quelle source audio sur l’appareil. Autrement dit, ce timer viendra couper la lecture une fois le compte à rebours arriver à son terme, quelle que soit l’app que vous utilisez.

Pour l’utiliser, direction l’app Horloge et choisissez Timers, comme vous le feriez normalement. Choisissez “Quand le timer se termine”, faites défiler vers le bas et tapotez sur “Arrêtez la lecture”. Là, vous pouvez choisir la durée, activer le timer et vous serez certain que la lecture s’arrêtera une fois le délai écoulé.

Et le mieux dans tout cela, c’est que iOS revient sur l’écran de verrouillage au moment où il arrête la lecture audio. Comme ça, votre iPhone pourra se mettre en veille plutôt que de rester actif sur l’application que vous pourriez avoir ouverte. Ce n’est pas un problème pour des applications qui proposent la lecture en arrière-plan comme Apple Music, mais dans la mesure où la version gratuite de YouTube ne la propose pas, ce timer natif est fort utile.

Attention cependant, iOS se souvient du dernier son pour le prochain timer. Ainsi, si vous n’y prêtez pas attention et que vous définissez un timer sans changer “Arrêter la lecture”, le timer ne sonnera pas. Si vous n’avez pas d’audio en cours de lecture à ce moment-là, vous pourriez ne pas vous rendre compte que le temps est écoulé. Ce qui pourrait être très dommage.