Utilisez ce site pour visualiser les cartes de vos jeux vidéo

L’un des aspects intéressants dans les jeux vidéo, c’est l’exploration pure. Celles et ceux qui ont pu jouer dans les années 1990 se souviennent probablement de l’immensité de la carte de Zelda Ocarina of Time, ou du réalisme de Liberty City dans Grand Theft Auto III. Bien que ces jeux soient encore très sympathiques à explorer, les technologies modernes permettent d’amener cette composante d’exploration à un niveau supérieur, vous permettant de survoler toute la carte quand vous le voulez.

noclip permet de (re)découvrir les cartes de ses jeux vidéo préférés

Créé par Jasper St. Pierre, le site noclip propose précisément cela. Une fois chargé, vous verrez une page blanche avec une liste de plusieurs dizaines de jeux dans le coin supérieur gauche, triés par système. La liste fait la part belle à Nintendo, avec des jeux comme Mario Kart Wii, The Legend of Zelda: Skyward Sword et Super Mario Galaxy, mais il y a de nombreuses références cultes, comme Half-Life, Portal et Dark Souls.

Lorsque vous cliquez sur un jeu, vous voyez tous les niveaux et zones disponibles. Certains jeux ont des tonnes d’options, d’autres pratiquement pas. La principale différence se fait finalement si le jeu est en monde ouvert ou non : certains jeux ont une énorme région à explorer, d’autres plusieurs régions plus petites liées ensemble.

L’occasion de faire de vraies découvertes

Si l’on prend un jeu comme Skyward Sword, il y a de nombreuses zones à explorer. Lorsque vous en choisissez une, comme Skyloft, le site la charge. Selon le jeu, et la taille de la zone, cela prend plus ou moins de temps. Une fois chargée, vous voyez tout le niveau avec énormément de détails.

Il n’y a pas les NPC, ennemis, items ou autre. Les zones sont vides, comme si vous veniez de terminer le développement de la carte. Mais vous êtes là pour explorer, pour (re)découvrir ces zones, ce que vous ne pouviez pas faire sur votre N64, Wii, PS2 ou autre. En utilisant les touches ZQSD sur votre clavier et votre souris, vous pouvez survoler la zone et inspecter ses différentes parties.

Un vrai trésor pour les fans

C’est en dessous et à l’extérieur des frontières principales de la zone que vous aurez les vues les plus intéressantes de votre jeu. C’est fascinant de voir comment ces maps ont été construites, ce que les développeurs ont caché sous la surface ou derrière des murs, d’autant plus si ces barrières mènent à d’autres zones que vous pouvez explorer plus tard. Il est aussi intéressant de voir comment ils ont pu réaliser certains effets, avec des textures spécifiques que vous n’auriez pas remarquées normalement.

Skyloft, en particulier, est intéressante, parce que le paysage principal n’est pas très grand, mais le ciel l’est. Vous pouvez prendre tout votre temps à survoler la zone, chercher les différentes îles, ainsi que les trois portails vers le sous-sol. Dirigez-vous sous les nuages et vous pourrez voir jusqu’où vont ces portails et combien ils sont éloignés les uns des autres.

Le nombre de jeux disponibles ainsi que cette exploration sans fin rendent ce site vraiment intéressant. Un site sur lequel vous pourriez facilement vous perdre, littéralement. N’hésitez pas à regarder les cartes de Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver en même temps, ou à comparer les différences entre les versions N64 et 3DS de Ocarina of Time. Impressionnant.